Сегодня двадцатый день убывающей Луны в созвездии Девы, который станет благоприятным для окончания любых дел и принесет материальное вознаграждение. Успешными станут как банковские операции, так и посредническая деятельность.

Составили общий лунный гороскоп на сегодняшний день для всех знаков зодиака: дайте вашим идеям и мечтам шанс сбыться. Поверьте в то, что вы готовы для того, чтобы сделать решающий шаг на пути к воплощению своей идеи. Если вопрос касается личной жизни, просто начните заводить новые отношения и давать шанс показать себя людям, которых вы встречаете. И начните уважать и любить себя, потому что никто другой вместо вас этого делать не будет.

Ниже расписали подробно рекомендации для 5 представителей гороскопа, которым есть на что обратить внимание.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сейчас самое время для изменений. У вас осталось как минимум одно неразрешенное задание или проект, который необходимо закрыть до наступления Нового года. К тому же, вам пора научиться заботиться об окружающих. Начните проявлять заботу о близких, подсказывать им верный путь. Поймите, что помогая другим, вы привлекаете поддержку в свою жизнь. Доброта и любовь всегда возвращаются.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гибкость - это о вас. Сегодня вы сможете спокойно адаптироваться на новом месте, если насладитесь тем, что у вас есть. Прекрасный день, чтобы дать оценку своим трудам и вознаградить себя за проделанную работу. Также звезды советуют вам научиться прощать себе и другим, чтобы преодолеть неприятный период своей жизни и отпустить прошлые обиды и боль.

Весы (24 сентября - 23 октября)

В вашу жизнь несется что-то грандиозное, о чем не терпится рассказать всему миру. Не держите интригу, посвящайте родных и близких в свои планы. Помните, что вы каждый день соревнуетесь только с одним человеком - с самим собой. Чтобы стать лучше, поставьте себе цель превзойти личный рекорд. Такое соревнование принесёт вам пользу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

У вас остался один вызов или испытание. Будет непросто, но вы сможете справиться, поскольку уже имеете опыт в возникшем вопросе. Сегодня вам необходимо от всего сердца порадоваться чужим победам. Звезды советуют вам начать с малого - подмечайте то, что вам нравится в других людях и говорите им об этом. Эта мощная практика приведет вас только к хорошему.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Выходные - лучшее время для путешествий. Отправляйтесь в поездку хоть ненадолго. Сможете зарядиться новыми эмоциями, почувствовать романтику в воздухе, набрести на тропу интересных приключений. В любой новой для себя ситуации важно поддерживать самого себя. Просто глубоко подышите и осознайте, как испытания делают вас сильнее. Сконцентрируйтесь на своих достижениях и начните двигаться вперед.

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