Сегодня начинается 21-й лунный день, когда Луна находится в созвездие Девы и принесет удачу в кропотливых делах и вдумчивой работе. Всем знакам зодиака важно прислушаться к своему внутреннему голосу, решиться на обсуждение своих идей с близкими людьми и принять окончательное решение, опираясь на свою интуицию. Главное оставаться честными с самим собой, говорить то, что чувствуете или должны сказать, поступать так, как велит вам сердце и собственный моральный кодекс.

Ниже приводим подробный гороскоп для 5 знаков зодиака, которым сегодня как никогда важно довериться своей интуиции.

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Телец (21 апреля - 21 мая)

Начните этот выходной день с самого важного, чтобы успеть сделать всё максимально правильно и эффективно. День откроет перед вами новые перспективы, поэтому важно воспользоваться счастливым шансом для рассмотрения инвестиционных проектов и обсудить с руководством текущие вопросы, которые касаются поиска желаемого объекта недвижимости. Сегодня вы получите возможность познакомиться с влиятельными людьми.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Хороший день для решения профессиональных вопросов и посещения торговых центров. Сегодня вас ждет удача в любых делах - будь это участие в конференциях и вебинарах, интернет-общении, собеседовании или отправке резюме. Интеллектуальная деятельность принесет и удовольствие, и новые перспективы. Необходимо лишь проявить терпение и прислушаться к тому, что подсказывает вам внутренний голос.

Лев (23 июля - 23 августа)

Меньше говорите- больше слушайте. Вас ждет очень интересное признание от близкого человека. Что бы вам ни открылось сегодня, постарайтесь следить за своим уровнем стресса, успокоиться и глубоко дышать. Если ситуация потребует остановиться и обдумать её как следует - сделайте это, но затем начинайте решительно двигаться вперед с ясностью и пониманием конечной цели. Внутренние резервы позволят вам оглянуться назад и оценить правильность своих действий.

Козероги (22 декабря - 20 января)

Сегодняшние именинники обязаны отметить свою победу, праздник, достижение с большим размахом. Представители вашего знака почувствуют, как многие проблемы при этом отступят в сторону. А чтобы увидеть реальную картину в целом - отойдите подальше и попробуйте взглянуть на всё происходящее незамутненным взглядом. Осмельтесь на креативные решения! Вы заслуживаете погулять на торжестве и насладиться сегодняшним моментом. Но деньги лучше тратить с умом, поэтому некоторая бережливость вам не помешает.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Очень удачный день, когда вы наконец-то получите желаемое в профессиональной плане. Вам придется сегодня отстаивать не только свои интересы, но и интересы своих коллег. Чтобы все ваши пожелания быстрее воплощались в жизнь, о них желательно говорить четко и с периодическим повторением. Просто возьмите себе за правило: чтобы желания быстрее реализовались, про них нужно часто напоминать.

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