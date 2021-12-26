В воскресенье, 26 декабря, наступит двадцать второй лунный день в созвездии Девы. Это прекрасное время для того, чтобы обсудить с любимым человеком перспективы на будущее. Скажите любимому все, что вас беспокоит, и вас обязательно услышат.

В большей степени такой разговор по душам ждет самых замкнутых и молчаливых знаков зодиака - Раков, Дев, Скорпионов, Водолеев и Тельцов. Для них наш подробный гороскоп с рекомендациями на сегодняшний день.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Если вам поступят перспективные предложения по работе, можете обсудить их с любимым человеком. Проговорив все вопросы и опасения с человеком, которому вы доверяете, вы сможете быстрее во всем разобраться и продолжить двигаться вперед без лишних сомнений. Поверьте, большая часть личной жизни заключается в умении разделить с любимым радости и горести, обсудить незначительные, на первый взгляд, вещи, которые происходят каждый день.

Рак (22 июня - 22 июля)

Продумайте вместе с любимым, как вы можете замечать красоту в маленьких вещах и получать радость от каждого дня. Готовя друг для друга сюрпризы, заваривая ароматный кофе с утра и балуя романтическими вечерами, вы привнесете ярких красок и легче перенесете ожидание до какого-то более значимого события в вашей жизни вроде свадьбы, рождения детей, въезда в новую квартиру, продвижения по службе или даже выигрыша в лотерею.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сегодня можете смело распланировать ближайшее совместное будущее с любимым человеком и подготовиться к новым профессиональным вызовам. Если в вашей паре каждый научится принимать несовершенства другого и воспринимать мир таким, какой он есть, не идеализируя ничего, то ваша жизнь станет намного приятнее. Не забывайте каждый день делать что-то, что приближает вас хотя бы на шаг к заветной цели.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сегодня со своим любимым можно обсудить свою готовность к альтруизму. Посмотрите, что выйдет из ваших бескорыстных действий на пользу другим. Может, вы захотите устроить для друзей вечеринку, пригласите к себе друзей, согласуете визит к родным, не считаясь при этом со своими личными интересами. Постарайтесь просто радоваться жизни и отпустить от себя все проблемы и обиды.

Водолей (21 января - 20 февраля)

У вас прекрасные организаторские таланты, можете поделиться своим опытом с близкими. Если в вашем окружении все смогут организовать свое время так же, как вы, проблем станет гораздо меньше. Также звезды советуют Водолеям не портить себе настроение из-за мелочей и нестыковок. Все будет под вашим контролем.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря, который советовал Львам трезво оценивать свои силы, а Козерогам - полагаться только на себя.

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