В Украине заболеваемость коронавирусом пошла на спад после трех дней роста. В течение минувших суток ковид выявили у 6 647 человек.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 24 декабря в Facebook обнародовала пресс-служба Минздрава.

Среди новых заболевших - 519 детей и 107 медиков. 1 646 человек вчера госпитализировали с диагнозом Covid-19. 248 случаев коронавируса в течение суток оказались летальными. 14 874 человека выздоровели. Кроме того, по данным ведомства, вчера в Украине сделали 113 882 прививки от ковида. 36 546 человек получил первую дозу, 76 543 сделали вторую прививку, еще 793 - третью.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 637 038 случаев коронавируса. 94 432 из них оказались летальными. 3 408 294 человека выздоровели.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - рассказали в Минздраве.

Напомним, "Страна" писала о том, что с 23 декабря в красной зоне карантина остались всего два региона Украины, остальные области были переведены в желтую зону.

Также мы писали, что в скором времени оставшиеся две области - Запорожская и Волынская - также покинут красную зону карантина. Ситуация в этих регионах стабилизировалась, и Минздрав уже попросил Кабмин созвать Госкомиссию по ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса.