3 января, понедельник, — второй лунный день. Растущая Луна в первой фазе. Этот период характеризуется практически нулевой энергетикой. В последующие дни энергия устремляется вверх, и, чем дальше от Новолуния, тем сильнее.

В начале недели займитесь планированием, но никаких активный действий не предпринимайте. Дождитесь, пока накопится достаточное количество сил для решительных и результативных действий.

Ниже предлагаем вниманию читателей "Страны" гороскоп на эту неделю, с 3 по 9 января 2022 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Начало недели не располагает к активному общению с окружающими. Ограничьте себя только кругом самых близких людей.

Будьте осторожны с высказываниями и необдуманными поступками. Не затрагивайте конфликтных тем с малознакомыми людьми, а если уж так случилось, переведите диалог в другое русло. Не стоит действовать сгоряча.

Сейчас звезды рекомендуют вам только слушать. Все новости и знания, полученные сейчас, принесут свои плоды уже к концу недели.

Телец (21.04 - 21.05)

Запланируйте на ближайшее будущее то, что уже давно не дает вам покоя. Поверьте, сейчас - самое время. Будь то бытовые вопросы или бизнес-проекты, отложенные на потом.

К середине недели вы будете полны энергии и энтузиазма, главное правильно распределить и направить поток в нужное русло.

Смело рассчитывайте на помощь близких и друзей, но не злоупотребляйте и не забывайте о благодарности. Результат точно порадует вас и окружающих. Удачными будут поездки и командировки.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Новые знакомства в этот период будут весьма перспективными, как в деловом плане, так и личного характера. Не игнорируйте их.

Всякого рода вложения будут удачны, крупные покупки - выгодны. Не отказывайте в этот период в помощи и благотворительности, ваши благие дела вернутся к вам во сто крат.

К концу недели вы будете полны жизненных сил, так что "диванные выходные" - это точно не о вас. Вечеринки, загородные поездки, свидания - все что угодно. И повод в эти дни точно найдется!

Рак (22.06 - 22.07)

Лучший период для любых начинаний. Заложенный вами фундамент новых важных дел будет прочным и долговечным.

Поставьте конкретные цели и смело двигайтесь к их достижению. Шаг за шагом. Но, не медлите. Здесь важна решительность и твердость. Используйте все ваши таланты, знания и умения, но избегайте грубости и излишнего напора.

Не забудьте уделить время отдыху и семье. Полноценное общение с близкими и друзьями даст вам дополнительный заряд бодрости!

Лев (23.07 - 23.08)

Начало недели может быть нестабильным и переменчивым во всех отношениях. Не торопитесь с принятием никаких решений, даже, на первый взгляд, незначительных. Лучше еще несколько раз все хорошо обдумать, и уже к концу недели ответы на все вопросы станут очевидными.

Пока займитесь повседневными рутинными делами, не забывая, конечно, об полноценном отдыхе. Посетите бассейн, массаж, спа-процедуры. Запланируйте тихие семейные посиделки. Накапливайте энергию вместе с растущей луной для решительных действий.

Дева (24.08 - 23.09)

Хорошо обдумайте и разберитесь в происходящих событиях. Проанализируйте поведение, связанных с этими событиями людей, подключите логику, интуицию и даже вещие сны. Может быть важна любая мелочь, не упустите ее.

Также, звезды советуют Девам, разобраться в себе и своих желаниях и поставить их на приоритетное место. Все это поможет вам сделать правильные выводы и принять безошибочное решение.

Весы (24.09 - 23.10)

Начало года откроет перед вами новые перспективы и возможности, но они могут быть, на первый взгляд, не очевидны. Будьте внимательны, чтобы вовремя их уловить и воплотить.

Период, когда вы будете иметь возможность устанавливать свои правила. Ваша решительность станет истиной в глазах окружающих.

Если даже что-то пойдет не по плану, вы блестяще сможете воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы показать себя с наилучшей стороны.

Не забывайте и о вашей второй половинке. Близкие тоже очень нуждаются в вашем внимании.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Немалых усилий вам будет стоить расставить приоритеты и определиться с ключевыми целями. Если сделаете это правильно, многое в вашей жизни может значительно измениться в лучшую сторону.

Сумейте отличить объективную критику от "плохого настроения" руководства. Это позволит вам сделать правильные выводы и получить полезную информацию и важные знания, которые в будущем станут вашим ключом к успеху.

Если совсем запутаетесь - обратитесь за помощью к любимому человеку. Именно он сможет дать мудрый совет.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не планируйте ничего важного на первую половину недели, все равно ничего не выйдет. Вы совершенно не настроены на рабочий лад. И пусть! Наслаждайтесь жизнью, встречайтесь с друзьями и родственниками. Сходите в кино, театр. Отправьтесь в мини-отпуск. Благо, новогодние праздники этому поспособствуют.

Уже к концу недели вы будете готовы свернуть горы, и потребуете того же от окружающих. Но не все будут к этому готовы... Звезды советуют снизить свою требовательность, во избежание конфликтов и разногласий.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не поддавайтесь эмоциям и сиюминутным порывам. Только холодный расчет. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации, все проблемы решатся сами собой. Ваша задача - не спровоцировать ухудшений своими необдуманными действиями.

Тщательно взвешивайте и просчитывайте возможные перспективы. И тогда все, что вы делаете, будет продуктивным. Все потраченные силы будут возмещены сполна материально либо морально!

Выходные подарят вам долгожданное спокойствие и умиротворение. Проведите их в кругу самых близких людей.

Водолей (21.01 - 20.02)

Отложите на потом все серьезные дела. Проведите время в кругу семьи. Позвольте себе окунуться в детство. Смотрите на окружающий мир позитивно и даже "через розовые очки". Улыбка способна творить чудеса! Ваша миссия - дарить окружающим праздник!

Этот период благоприятен для улаживания давних недомолвок и разногласий. Ваша деликатность красноречие и позитивный настрой способны восстановить давно утраченные связи с некогда близкими людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваши планы, которые так или иначе завязаны с другими людьми, могут рухнуть и вам придется экстренно подстраиваться под ситуацию. Будьте осторожны с проявлением инициативы, она может привести вас к досадным оплошностям.

В первой половине недели звезды советуют Рыбам "плыть по течению" и со стороны наблюдать за происходящим.

Вторая половина сложится весьма удачно во всех отношениях. Вас порадуют хорошими новостями и дома и на работе. Это компенсирует вам все потраченные нервные клетки.