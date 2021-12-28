Сегодня начинается 24-й лунный день в созвездии Весов, который станет благоприятным для получения желаемого в работе и личной жизни. Также сегодня лучше не начинать новых дел, а попытаться завершить всё то, что начато в 2021 году.

Предлагаем гороскоп для всех знаков зодиака на сегодняшний день, 28 января.

Овен (21.03 - 20.04)

Неплохой день для того, чтобы наконец-то разобраться в своих дальнейших действиях. Вам будут попадаться интересные проекты и предложения. Если вы нуждаетесь в работе - можете смело их рассматривать. Однако если работа у вас уже есть, лучше взять паузу и поразмыслить как следует. Заодно можно обсудить ваши идеи с руководством.

Телец (21.04 - 21.05)

Не пасуйте перед трудностями. Вам хватит сил, чтобы справиться со всеми вызовами. Сейчас вы в превосходной форме для многих свершений. Но действуйте самостоятельно, не рассчитывайте на помощь со стороны и не требуйте слишком многого от коллег.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня очень важный и благоприятный день для Близнецов. Вы наконец-то получите нечто ценное и желанное в профессиональном плане. Поддерживайте связь с единомышленниками, делитесь перспективами даже если находитесь далеко друг от друга.

Рак (22.06 - 22.07)

Больше времени уделите отдыху. Сегодня вам необходимо выделить несколько часов на перезагрузку. После этого подумайте, с кем из знакомых вы бы могли наладить полезные связи. Предновогоднее время - самый подходящий период для этого.

Лев (23.07 - 23.08)

Не спешите хвататься за новые задания и проекты. Разберитесь со всеми текущими вопросами. День потребует от вас принятия судьбоносных решений. Тщательно взвесьте все "за" и "против". Некоторым представителям вашего знака звезды сулят день повышенной конфликтности в личной жизни.

Дева (24.08 - 23.09)

Вам поступит неожиданное предложение, поэтому постарайтесь держать эмоции при себе и реагировать на все спокойно даже если сердце будет бешено колотиться в груди. Держите ситуацию под своим контролем, чтобы иметь шанс быстро справиться с возможными недочетами.

Весы (24.09 - 23.10)

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций с близкими. Если все противоречия упираются в финансы, отложите их на время. Ведь совсем скоро вас ждет существенный рост доходов. С другой стороны, вы можете рассчитывать на помощь семьи и позволить себе даже непредвиденные траты.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Обратите внимание на собственное здоровье, здоровье близких и домашних любимцев. Возможно, вашим родным понадобится помощь. Важно не заниматься самолечением и обратиться к специалистам. Можете решить эти вопросы именно сегодня, пока еще есть время.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Уделите время решению бытовых вопросов, наведите порядок в доме и на рабочем месте. Воздержитесь от резких высказываний, а важные решения лучше перенесите на следующий день, как следуя всё обдумав. Сегодня не нужно отправляться в дорогу, также избегайте конфликтов с представителями правоохранительных органов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Ожидайте перспективных предложений по работе, а перед этим можете помечтать о будущем. Но как только услышите заветное, не спешите соглашаться. Возьмите пару дней на обдумывание и скорректируйте желаемый объем работы, зарплату и возможность повышения по карьере.

Водолей (21.01 - 20.02)

Неудачный день для решения рабочих вопросов. Есть большая вероятность конфликтов в трудовом коллективе. Однако именно сегодня вы можете получить поддержку и помощь в тот момент, когда утратите в это всякую веру. Воспринимайте это как знак свыше и свой новогодний подарок.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День для важных переговоров и легкого решения всех текущих проблем. Не беспокойтесь ни о чем, звезды на вашей стороне. Они помогут вам справиться со всеми проблемами элегантно и профессионально, как умеете только вы.