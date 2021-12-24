В следственном изоляторе (СИЗО) Луцка Волынской области нашли мертвой женщину, которую задержали из-за воровства и наркотиков. По предварительным данным, она совершила самоубийство.

Об этом сообщает издание "Волынь.Post" со ссылкой на собственные источники в пятницу, 24 декабря.

По данным издания, женщина повесилась на простынях утром, 24 декабря.

В Национальной полиции Волынской области добавили, что подозреваемая обвинялась в причастности к кражам и наркотикам. Обстоятельства и причины смерти подозреваемой расследуются Государственным бюро расследований.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2019 году в СИЗО Винницы на простыне повесился 32-летний мужчина, подозреваемый в педофилии. Его подозревали в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей.

Также мы писали, что два года назад во Львовской области парень, страдавший игровой зависимостью, повесился прямо в день своего рождения. Сообщается, что родные самоубийцы даже не догадывались о том, что он страдал игроманией.

Кроме того, мы информировали, что подозреваемый в убийстве семилетней девочки под Херсоном оставил записку для дочери и покончил с собой.