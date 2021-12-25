В Украине заболеваемость коронавирусом снижается второй день подряд. В течение минувших суток ковид выявили у 5 276 человек.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 25 декабря в Facebook обнародовала пресс-служба Минздрава.

Среди новых заболевших - 378 детей и 90 медиков. 1 689 человек вчера госпитализировали с диагнозом Covid-19. 268 случаев коронавируса в течение суток оказались летальными. 15 639 человек выздоровели. Кроме того, по данным ведомства, вчера в Украине сделали 117 222 прививки от ковида. 37 505 человек получил первую дозу, 78 821 сделал вторую прививку, еще 529 получили дополнительную дозу вакцины, 367 - ревакцинальную.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 642 314 случаев коронавируса. 94 700 из них оказались летальными. 3 423 933 человека выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что, по данным ученых, риск госпитализации со штаммом коронавируса "Омикрон" на 45% ниже, чем с "Дельтой".

Также мы сообщали, что ВОЗ не рекомендовала поголовно вакцинировать от коронавируса детей.

Кроме того, мы писали, что в Украине первыми привьют третьей дозой вакцины от коронавируса медиков и работников интернатов.