Американский фильм "Не смотри наверх" (Don't look up), который вышел на экраны под конец года, активно обсуждают в Украине.

Это кино - о том, как власти США игнорируют угрозу конца света и даже в условиях грядущего апокалипсиса ведут себя крайне неадекватно: грызутся за власть и пытаются сделать на всем пиар.

Также идет едкая сатира на медийное сообщество, которое умеет забалтывать любые важнейшие проблемы.

Многим пользователям в сети это напомнило ситуацию в нашей стране, а Белый дом в этом контексте сравнивают с Офисом президента.

Рассказываем о чем фильм, как он связан с Украиной и что пишут по этому поводу в соцсетях.

"Не смотри наверх". Главное о фильме без спойлеров

Завязка сюжета - двое ученых обнаруживают, что к Земле направляется гигантская комета, которая через полгода врежется в Тихий океан и уничтожит все живое.

Но Белый дом сперва игнорирует угрозу и выставляет ученых глупцами, заставляя их обивать пороги газет и телешоу. Где им, конечно, никто не верит, а в Сети начинается буллинг ученых.

Но когда у президента США перед выборами начинает падать рейтинг, она (это женщина) решает "возглавить борьбу с кометой". Начинается повальный пиар на будущей "перемоге", что позволяет президентше поправить электоральные дела.

Также в фильме в неприглядном свете показаны корпорации, которые пытаются заработать на комете, состоящей из редчайших минералов. И то, как эти корпорации влияют на президента и Белый дом.

Далее сюжет раскрывать не станем - для тех, кто еще не посмотрел фильм. Но уже понятно, что это сатира на политический и медийный класс Америки, который не в состоянии решать реальные проблемы, а воспринимает их как помеху или повод поднять рейтинг.

В Украине это творение студии Netflix заняло первое место по смотрению. Но, вероятно, не только потому, что в главных ролях снялись такие знаменитости как Леонардо ди Каприо и Мерил Стрип. Но и в силу схожести ситуации с украинской.

"Документальный фильм про Украину". Что пишут в сети

В соцсетях активно проводят параллели с Украиной - страной, где неадекватность власти отчетливо видна на фоне угроз, которые никто по существу не решает.

"Не смотри наверх"- отличная сатира на современное государство... В общем, через полгода комета раз@бошит землю, а эти слуги народа живут как ни в чем не бывало. Очень смешно", - поделилась мнением телеведущая Наталья Влащенко.

"Не смотрите вверх" - этот такой документальный фильм про Украину. Причем довольно унылый – в реальности оно у нас тут поярче", - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Суть фильма "Не смотри наверх" можно описать старым грустным анекдотом "Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами. Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых". Настоятельно рекомендую к просмотру. Отличная работа режиссера, актеров и злободневная сатира, которая настолько близка к реальности, что иногда аж страшно", - написал священник Александр Жакун.

"Это лучший фильм об Украине за последние 30 лет. С юмором, с чувством, с толком, с расстановкой показано, что с нами происходит на примере того, как человечество сталкивается с кометой, которая убьет его без вариантов.

Варианты были, но все просраны. Даже глава аппарата Белого дома один в один с Ермаком. Короче говоря, зря министр Ткаченко ругает Netflix. Пусть лучше посмотрят всем скопом этот фильм и найдут там себя. Кстати, как думаете, а кто из главных героев напоминает Порошенко? Счастливого просмотра", - прокомментировал шеф-редактор издания "Хвиля" Юрий Романенко.

"Еще раз о "Не смотри наверх!". Можно сколь угодно долго упрекать фильм в изобилии звездных камео, несовершенном монтаже, прямолинейной режиссуре, в утрировании образов и т.д. я не о технике, я о сути.

Рекомендую просто представить себе, что это невыдуманный сюжет. Что комета реально обнаружена и приближается к Земле. Как вы думаете, что будет в действительности?

Вы полагаете, что нами правят умные, ответственные люди? Что во власти высокоорганизованные интеллектуалы? Что технократы озабочены исключительно счастьем человечества? Что обывателю интереснее слышать физиков или астрономов, чем смотреть на голые сиськи очередной "властительницы дум и повелительницы эрекций“?

Вы уверены, что режиссер что-то выдумывал, а не просто скопировал новостные ленты? Я не уверен. Вернее, я уверен, что все будет или так, как в кино, или гораздо хуже, чем в кино" - написал писатель Ян Валетов.

"Когда смотрели ". Don't Look Up" тоже думали, что это фильм об Украине?" - спрашивает парламентский аналитик Александр Салиженко.