Россия не намерена возвращаться к "железному занавесу" в отношениях с Западом.

Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью программе "Государственный интерес" на телеканале "БелРос".

У Захаровой спросили, вернется ли РФ к "железному занавесу" в отношениях с Западом.

"Мы - нет. А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, (неизвестно - Ред.)", - ответила она.

Политическое клише "железный занавес" ввел в активное обращение Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года в своей Фултонской речи, хотя до него его также французский премьер Жорж Клемансо и сподвижник Гитлера Йозеф Геббельс. Речь Черчилля ознаменовала начало холодной войны, а термин "железный занавес" стал обозначать информационную, политическую и пограничную изоляцию СССР и других социалистических стран со стороны капиталистических стран Запада.

Ранее Захарова заявляла, что Украина готовится к силовому решению на Донбассе и что в стране сейчас находятся около четырех тысяч военных из США.

Также она сообщала, что Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". Это предложение рассматривает российское правительство.