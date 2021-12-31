Сегодня в полночь часы пробьют двенадцать и украинцы встретят Новый год. Кто-то встретится с друзьями, другие проведут уютный вечер с семьей, выпьют шампанского с коллегами, поздравят друзей, соседей, знакомых в "новым счастьем".
Каким наступающий год Тигра будет для представителей Зодиака, можно узнать в нашем шуточном гороскопе с предсказаниями в стихах. Эти веселые поздравления поднимут настроение любой компании, порадуют офисных сотрудников, позволят взглянуть на жизнь по-другому, подарят надежду и улыбки.
Прикольные стихи-пожелания могут стать текстом ваших новогодних открыток, печенья с предсказаниями или застольным тостом. Осталось только найти, кто в какой день родился и сопоставить дату рождения с правильным знаком зодиака.
Овен (21.03 - 20.04)
Жить вам, Овны, на виду
В наступающем году.
Хоть упрямее вы всех,
В Тигра год вас ждёт успех!
Телец (21.04 - 20.05)
У Тельцов всё будет гладко,
С ними рядом будет жарко.
В любви им сильно повезет,
2022 год много счастья принесет
Близнецы (21.05 - 20.06)
Близнецам везде почет
Вам год Тигра денег много принесет,
А еще мешок удачи,
Чтоб родным жилось богаче
Рак (21.06 - 20.07)
Раков ждет большой сюрприз,
"Верить в лучшее" - вот ваш девиз!
Перестаньте скучно жить,
Пришел Тигр, чтоб это изменить.
Лев (21.07 - 20.08)
Львы подружатся с другим котом,
И пойдут к своей мечте напролом,
Могут они ждать любого повышения,
А от начальства - премий за свои умения!
Дева (21.08 - 20.09)
Девы все расставят по полочкам,
И нарядят самую красивую ёлочку,
За эту божественную красоту
Вас ждут подарки в следующем году
Весы (21.09 - 20.10)
Обольстительные Весы,
Вас ждут счастья и любви часы,
Тигр еще деньжат пришлет
Вас ждет удача круглый год!
Скорпион (23.10 по 21.11)
Лучше Скорпионам жало не показывать,
И с расточительством завязывать,
Тогда Тигр все планы вдруг исполнит,
Счастьем-радостью он вашу жизнь наполнит.
Стрелец (21.11 - 20.12)
Если труженик-Стрелец позабудет о работе,
Чуть расслабится, вздремнёт, ему тут же повезёт,
Может, женится Стрелец, будет ай да молодец!
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогов ждет стабильность,
И в делах любви - взаимность,
Круто год чтоб провести,
Своим врагам обиды все прости.
Водолей (21.01 - 20.02)
Водолеи могут весело Новый год встречать,
Им Тигр поможет все вопросы порешать,
Бокальчик красного для пущей храбрости,
Поможет не впадать сегодня в крайности.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Рыбок год ждет непростой,
А веселый, чумовой,
Так что вам прям позарез
Пора поверить в счастье и прогресс!