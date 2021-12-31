Сегодня в полночь часы пробьют двенадцать и украинцы встретят Новый год. Кто-то встретится с друзьями, другие проведут уютный вечер с семьей, выпьют шампанского с коллегами, поздравят друзей, соседей, знакомых в "новым счастьем".

Каким наступающий год Тигра будет для представителей Зодиака, можно узнать в нашем шуточном гороскопе с предсказаниями в стихах. Эти веселые поздравления поднимут настроение любой компании, порадуют офисных сотрудников, позволят взглянуть на жизнь по-другому, подарят надежду и улыбки.

Прикольные стихи-пожелания могут стать текстом ваших новогодних открыток, печенья с предсказаниями или застольным тостом. Осталось только найти, кто в какой день родился и сопоставить дату рождения с правильным знаком зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Жить вам, Овны, на виду

В наступающем году.

Хоть упрямее вы всех,

В Тигра год вас ждёт успех!

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов всё будет гладко,

С ними рядом будет жарко.

В любви им сильно повезет,

2022 год много счастья принесет

Близнецы (21.05 - 20.06)

Близнецам везде почет

Вам год Тигра денег много принесет,

А еще мешок удачи,

Чтоб родным жилось богаче

Рак (21.06 - 20.07)

Раков ждет большой сюрприз,

"Верить в лучшее" - вот ваш девиз!

Перестаньте скучно жить,

Пришел Тигр, чтоб это изменить.

Лев (21.07 - 20.08)

Львы подружатся с другим котом,

И пойдут к своей мечте напролом,

Могут они ждать любого повышения,

А от начальства - премий за свои умения!

Дева (21.08 - 20.09)

Девы все расставят по полочкам,

И нарядят самую красивую ёлочку,

За эту божественную красоту

Вас ждут подарки в следующем году

Весы (21.09 - 20.10)

Обольстительные Весы,

Вас ждут счастья и любви часы,

Тигр еще деньжат пришлет

Вас ждет удача круглый год!

Скорпион (23.10 по 21.11)

Лучше Скорпионам жало не показывать,

И с расточительством завязывать,

Тогда Тигр все планы вдруг исполнит,

Счастьем-радостью он вашу жизнь наполнит.

Стрелец (21.11 - 20.12)

Если труженик-Стрелец позабудет о работе,

Чуть расслабится, вздремнёт, ему тут же повезёт,

Может, женится Стрелец, будет ай да молодец!

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ждет стабильность,

И в делах любви - взаимность,

Круто год чтоб провести,

Своим врагам обиды все прости.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи могут весело Новый год встречать,

Им Тигр поможет все вопросы порешать,

Бокальчик красного для пущей храбрости,

Поможет не впадать сегодня в крайности.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбок год ждет непростой,

А веселый, чумовой,

Так что вам прям позарез

Пора поверить в счастье и прогресс!