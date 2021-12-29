В четверг, 30 декабря, в Украине ожидается небольшой мороз, а в западной части и вовсе плюсовая температура. Циклон, который вчера принес в страну снег, отступил и осадков больше не будет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон, который вчера насыпал снег, а также обманул киевлян, буквально черкнув снежным хвостом, но так и не успев подсыпать столице снега (за что мы с атмосферой очень извиняемся), покинул нашу территорию", - написала синоптик.

Согласно ее прогнозу, завтра атмосферное давление вырастет, на дорогах останется гололедица. При этом следующая ночь в Украине будет холодной, столбики термометров опустятся до -4...-10 градусов.

Днем температура ожидается в районе -1...-5 градусов, в западных районах даже начнется потепление, и столбики термометров поднимутся до +1...+5 градусов. 31 декабря и 1 января потепление распространится уже по всей Украине.

В Киеве 30 декабря вероятность осадков низка, ночью ожидается -8 градусов, а днем -4 градуса.

"31 декабря - 1 января ожидается длительный и небольшой "плюс" периодически мокрый снег и дождь. Учтите этот прогноз, все кто будет бегать, ходить, ездить на машине, ведь многое еще нужно успеть до праздников", - предупредила синоптик.

крепкими ногами.

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