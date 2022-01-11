Астропрогноз на 11 января
Астропрогноз на 11 января

Вторник, 11 января, принесет приятные перемены многим знакам Зодиака. Но вот смогут ли они ними воспользоваться, будет зависит от личных усилий, способности обращаться за помощью и видеть "открытые двери".

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам судьба сегодня приготовила не очень приятную встречу. Если у вас есть возможность, лучше избежать ее. Сейчас удача не на вашей стороне. Но даже, если это произойдет, знайте, что последствия не будут далеко идущими. 

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам во вторник понадобится немного личного пространства и времени для себя. Небольшое уединение наполнит вас силами и вернет ясность ума. Постарайтесь отвлечься от мыслей во время прогулки, ванной или массажа.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам сегодня эгоизм может помешать наладить контакт с окружающими. Если у вас не получается договориться, представьте, чего ждет другая сторона. Возможно, стоит пойти на компромисс и поступиться своими требованиями.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков во вторник могут появиться новые возможности. Это может быть что-то в сфере работы, обучения или какое-то перспективное знакомство. Внимательнее присмотритесь, не принесла ли вам судьба шансы сделать свою жизнь лучше и интереснее.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам выпадет шанс уважать себя еще больше. Вы и так на высоте в разных сферах, но сегодня у вас может получиться то, что раньше вы считали трудной задачей. Отпразднуйте этот момент и поделитесь радостью с близкими.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев могут настигнуть дела, которые они все время откладывали и вот теперь они накопились, как "снежный ком". Постарайтесь выдохнуть и разбить их на маленькие задачи. Начните с неотложного, остальное распределите на другие дни.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы ждет небольшое путешествие или поездка, которые обещает быть очень приятными. Очень важно оказаться при этом в хорошей и приятной вам компании. Это зарядит вас хорошим настроением на ближайшие дни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут разочароваться в ком-то из своих знакомых. Вскроются нелицеприятные факты, впрочем о которых вы догадывались и раньше, благодаря вашей проницательности. Что ж, тот, кто потеряет ваше расположение, вскоре сам об этом пожалеет.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов начинается новый активный и радостный период, полный новой деятельности и интересных знакомств. Говорите этим событиям "да" и тогда вам откроются горизонты, о которых раньше вы могли только мечтать.

Козерог (22.12 - 20.01)

На Козерогов навалится работа и быт. Если вы не справляетесь с ними, это может быть знаком, что вам пора отдохнуть. Попробуйте взять паузу и потом с новыми силами вы увидите, что дела решаются быстрее.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут найти простые решения давних проблем, которые все время были на поверхности. Не упускайте возможность упростить себе жизнь. Подумайте, как уменьшить количество лишних движений и суеты на работе или дома.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам стоит ждать яркого плодотворного дня. Ваше трудолюбие и целеустремленность сегодня принесут результаты. Не пренебрегайте помощью другим. Она поможет вам продвинуться еще больше.

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