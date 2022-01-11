Вторник, 11 января, принесет приятные перемены многим знакам Зодиака. Но вот смогут ли они ними воспользоваться, будет зависит от личных усилий, способности обращаться за помощью и видеть "открытые двери".

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам судьба сегодня приготовила не очень приятную встречу. Если у вас есть возможность, лучше избежать ее. Сейчас удача не на вашей стороне. Но даже, если это произойдет, знайте, что последствия не будут далеко идущими.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам во вторник понадобится немного личного пространства и времени для себя. Небольшое уединение наполнит вас силами и вернет ясность ума. Постарайтесь отвлечься от мыслей во время прогулки, ванной или массажа.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам сегодня эгоизм может помешать наладить контакт с окружающими. Если у вас не получается договориться, представьте, чего ждет другая сторона. Возможно, стоит пойти на компромисс и поступиться своими требованиями.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков во вторник могут появиться новые возможности. Это может быть что-то в сфере работы, обучения или какое-то перспективное знакомство. Внимательнее присмотритесь, не принесла ли вам судьба шансы сделать свою жизнь лучше и интереснее.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам выпадет шанс уважать себя еще больше. Вы и так на высоте в разных сферах, но сегодня у вас может получиться то, что раньше вы считали трудной задачей. Отпразднуйте этот момент и поделитесь радостью с близкими.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев могут настигнуть дела, которые они все время откладывали и вот теперь они накопились, как "снежный ком". Постарайтесь выдохнуть и разбить их на маленькие задачи. Начните с неотложного, остальное распределите на другие дни.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы ждет небольшое путешествие или поездка, которые обещает быть очень приятными. Очень важно оказаться при этом в хорошей и приятной вам компании. Это зарядит вас хорошим настроением на ближайшие дни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут разочароваться в ком-то из своих знакомых. Вскроются нелицеприятные факты, впрочем о которых вы догадывались и раньше, благодаря вашей проницательности. Что ж, тот, кто потеряет ваше расположение, вскоре сам об этом пожалеет.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов начинается новый активный и радостный период, полный новой деятельности и интересных знакомств. Говорите этим событиям "да" и тогда вам откроются горизонты, о которых раньше вы могли только мечтать.

Козерог (22.12 - 20.01)

На Козерогов навалится работа и быт. Если вы не справляетесь с ними, это может быть знаком, что вам пора отдохнуть. Попробуйте взять паузу и потом с новыми силами вы увидите, что дела решаются быстрее.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут найти простые решения давних проблем, которые все время были на поверхности. Не упускайте возможность упростить себе жизнь. Подумайте, как уменьшить количество лишних движений и суеты на работе или дома.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам стоит ждать яркого плодотворного дня. Ваше трудолюбие и целеустремленность сегодня принесут результаты. Не пренебрегайте помощью другим. Она поможет вам продвинуться еще больше.