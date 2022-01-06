6 января — пятый лунный день в фазе растущей Луна в знаке Рыбы.

Энергетика луны немного возросла, хотя еще довольно слаба. Ваши планы уже выстроены, но воплощать их пока рановато.

День в целом спокоен и размерен, так что встречайте Рождество, отдыхайте и сполна наслаждайтесь выходными и праздниками.

Звезды определили четыре знака Зодиака, у которых личные отношения сложатся особенно хорошо. Подробнее об этом — в гороскопе на сегодня.

День благоприятен для общения Раков с противоположным полом, флирта, романтических встреч. Космос наделит вас в этот день, а особенно вечер, неким особым шармом. Новые знакомства с большой вероятностью перерастут в крепкий семейный союз. Прочным фундаментом могут стать общие интересы.

У семейных Раков взаимопонимание со второй половинкой сегодня будет практически экстрасенсорным, что называется, с полуслова. Вам остается только наслаждаться этим. И пусть весь мир подождет!

Скорпионов ждет полная идиллия и взаимопонимание с вашей второй половинкой. Вас сегодня порадует любимый человек неким неожиданным приятным сюрпризом. Поддержите любую его инициативу. Звезды гарантируют: это поспособствует еще большему сближению, выведет ваши отношения на новый уровень.

Раскройте все свои секреты, поделитесь самыми сокровенными желаниями. Вероятнее всего, они полностью совпадут с желаниями вашего близкого человека.

Миссия Водолеев быть "миротворцем". Вы будете приносить окружающим тепло, гармонию и хорошее настроение. Любимому человеку с вами будет спокойно, непринужденно и легко.

Поделитесь вашими мудрыми, ценными мыслями и знаниями. Проявите максимальную щедрость во всех отношениях - духовном, моральном, материальном. Делайте это безвозмездно, не ожидая ничего взамен. Сегодня вы, как никто другой, способны на бескорыстные жесты. И это очень дорогого стоит!

Семейным Рыбам звезды рекомендуют сегодня быть максимально искренними в любой ситуации. Только предельная честность способна разрешить любую сложившуюся ситуацию и добиться нужного вам обоим результата. Поверьте, это будет оценено вашим любимым человеком и доверие к вам возрастет в разы.

Если вы находитесь в активном поиске, не прибегайте ко всякого рода уловкам и ухищрениям. Не старайтесь ввести в заблуждение потенциальную вторую половинку. Только ваша открытость способна сегодня подарить вам семейное счастье.