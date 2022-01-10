10 января — восьмой лунный день. Вторая фаза растущей Луны в знаке Овен. Довольно непростой день. Характеризуется повышенной импульсивностью и опрометчивостью. Будьте аккуратны в принятии ответственных решений, не совершайте поспешных необдуманных шагов.

Каким знакам Зодиака следует проявить особую осторожность и рассудительность — в гороскопе на сегодня.

Желания Тельцов будут сильно спорить с обстоятельствами, здравым смыслом и возможностями. Старайтесь всеми силами контролировать их. Не позволяйте вашим словам опережать мысли.

Ваша внутренняя борьба с собой может быть заметна окружающим. Дабы не пугать их не свойственным вам поведением, постарайтесь провести этот день наедине с собой.

Приведя мысли в порядок, вы с легкостью сумеете разложить все по полочкам.

Львам Звезды советуют не игнорировать происходящие события и замечания в свой адрес со стороны окружающих. Любую информацию рекомендовать взять на вооружение. Это поможет вам в будущем избегать размолвок и недопониманий.

Могут дать о себе знать старые незавершенные дела. Вероятно, именно они мешают вам беспрепятственно идти вперед. Нужно решить вопросы. Вам будет гораздо легче сделать это сейчас, когда уже многое стало очевидным и результаты вашей работы не будут вызывать ни у кого сомнений.

Девам важно не принимать близко к сердцу происходящие события, даже если вы категорически с ними не согласны. Постарайтесь взглянуть на них глазами оппонента, подойти к вопросу с другой стороны.

Проявите сдержанность и уравновешенность. Подключите все ваши знания и умения. Но не переусердствуйте. Ни в коем случае не оправдывайтесь. Не нужно слишком рьяно защищать свою правоту и результаты своего труда. Будьте уверенны, что справедливость вскоре восторжествует. Нужно только выждать время.

Стрельцам нужно избегать всяческих рисков и авантюр. А если уж рискнете, то будьте готовы к тому, что придется отвечать за каждое ваше действие.

Не планируйте на сегодня никаких деловых встреч и переговоров. Звезды не рекомендуют важных начинаний и серьезных перемен.

День неблагоприятен для выяснения отношений с коллегами и руководством. Отложите все вопросы, связанные с работой, на потом. Если это не представляется возможным, то максимально сконцентрируйтесь на том, что делаете, приложите максимум усилий, тщательно контролируйте все происходящее.

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