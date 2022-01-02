Правоохранители в нидерландском городе Рейсвейк разогнали новогоднюю вечеринку из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает NOS.

Вечеринку организовали в помещении заброшенного завода по производству кирпича в Рейсвейке. Туда прибыли десять полицейских фургонов и несколько сотен офицеров. Произведя несколько арестов, полицейским все-таки удалось разогнать вечеринку, хотя не обошлось без применения насилия.

Известно, что вечеринка началась вечером пятницы в 22:00. На ней присутствовали сотни граждан страны и иностранцев. В основном – приезжие из Бельгии и Франции, но также были замечены немцы, итальянцы и испанцы. По их словам, о вечеринке они узнали из соцсетей.

"Это незаконная вечеринка, она запрещена. Более того, так не полагается во время коронавирусного кризиса. Ограничения касаются всех", - сказал мэр Хосан Мейерс.

После разгона участников вечеринки полиция изъяла транспортные средства, генераторы и звуковое оборудование. По меньшей мере три человека задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Уточним, что сейчас в Нидерландах действуют строгие ограничения из-за коронавируса. Их ввели с целью не допустить новой вспышки болезни. Часть заведений закрыта до 14 января, а школы до 9 числа.

Напомним, в Нидерландах вторую ночь продолжаются протесты против подхода власти в отношении эпидемии коронавируса. За день правоохранителям пришлось задержать 28 человек.

"Страна" также писала, что в Роттердаме (Нидерланды) прошли протесты против коронавирусных ограничений. Они переросли в беспорядки. Полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь.