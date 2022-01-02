В Париже после возмущения ультраправых политиков власти приняли решение снять флаг Европейского союза с Триумфальной арки. Такое решение было принято на фоне начала шестимесячного председательства Франции в Совете ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"Было запланировано, что флаг будет снят в это воскресенье, мы не установили точное время", - сказал младший министр европейских дел Клеман Бон.

В то же время чиновник уточнил, что правительство решило пойти на уступки после того, как лидер ультраправых Марин Ле Пен заявил, что обратится в Государственный совет Франции с просьбой убрать флаг.

"Правительство было вынуждено снять флаг ЕС с Триумфальной арки, что стало великолепной патриотической победой в начале 2022 года", - отметила она.

Клеман Бон утверждает, что Ле Пен и другие политики не правильно поняли, когда сказали, что флаг ЕС заменил французский и теперь постоянно висит на Триумфальной арке.

Напомним, с 1 января Франция начала председательствовать в Совете Европейского союза. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ее с этим. Поздравление он разместил на своем Twitter-аккаунте.