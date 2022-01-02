Жителю Южной Кореи удалось пересечь укрепленную границу с Корейской Народно-Демократической Республики. Это редкий случай побега в Северную Корею, а не наоборот.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокрейских военных.

Мужчину обнаружили вечером в субботу, 1 января. Однако, задержать его не смогли. Также неизвестна его личность.

Военные утверждают, что не могут подтвердить, жив ли нарушитель. Они отправили на Север сообщение по спецлинии.

Как уточняет Yonhap, человек был замечен движущимся на север через военную демаркационную линию около 22:40, через 80 минут после того, как был обнаружен аппаратурой наблюдения.

Побег произошел несмотря на обещание южнокорейских военных перестроить свою систему защиты границы на более мощное оборудование для наблюдения.

Между тем, недавно на польско-белорусской границе нелегалы снова пытались силой прорваться на территорию Польши. Кроме того, мигранты забросали пограничников камнями.

До этого в Польше заявили, что белорусские силовики помогли группе из 28 мигрантов пересечь рубеж, "ослепляя польских военных лазерами и бросая в них камни".