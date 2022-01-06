Вечером 6 января начинаются зимние святки, которые продлятся до Крещения. Раньше в это время девушки собирались по вечерам для святочных гаданий, чтобы поворожить на замужество и судьбу. И хотя церковь не одобряла этой традиции, это было популярным развлечением долгими зимними вечерами.

Собрали шесть вариантов рождественских гаданий - веселых, страшных и необычных.

1. Гадание по разговорам

Раньше незамужние девушки в рождественскую ночь могли подслушивать разговоры соседей под окнами, чтобы по их словам предсказать будущее. В современном варианте это могут быть разговоры прохожих на улице.

2. Гадание с воском

Для этого гадания в глубокую миску наливали воду. Затем зажигали свечу и держали ее так, чтобы воск начал капать в воду. По застывающим пятнам воска смотрели, что ждет в будущем.

3. Гадание на имя будущего мужа

Одно из самых веселых гаданий - узнать имя суженого. Для этого девушки выходили на улицу и спрашивали у первого прохожего мужчины его имя. Считалось, что так будут звать и мужа.

4. Гадания перед сном

Есть много рождественских гаданий, во время которых проводят определенные ритуалы и ждут, что жених приснится во сне.

Например, расчесываются гребнем и кладут его под подушку со ловами: "Суженый, приходи меня расчесывать".

В еще одном варианте - девушки едят пересоленую пищу, а потом приговаривают: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст".

5. Гадание со свечами и зеркалом

Одним из самых жутких рождественских гаданий считается способ с восковыми свечами и зеркалом. Его выполняли с полуночи до пяти утра. Для этого нужно было найти помещение, где никого бы не было. Зажечь свечи. Взять два зеркала и держать одно напротив другого так, чтобы показался "коридор".

Далее девушка говорила: "Суженый-ряженый, приди ко мне". При этом гадающая должна распустить волосы, снять пояс, заколки.

Считается, что, если смотреть в зеркало, то через некоторое время там появится суженый, который начнет приближаться. После этого нужно успеть разглядеть его лицо и сказать "чур меня" и накрыть зеркало куском ткани.

6. Гадание с зеркалом и еловыми ветками

Для этого гадания понадобится зеркало и еловые ветки. Перед сном на зеркале девушка писала имя того, о ком думает либо заветное желание. Клала его под кровать и обкладывала еловыми ветками.

Утром смотрела на зеркальную поверхность. Если надпись исчезла - это был хороший знак замужества или того, что задуманное сбудется.