Вечером 6 января начинаются зимние святки, которые продлятся до Крещения. Раньше в это время девушки собирались по вечерам для святочных гаданий, чтобы поворожить на замужество и судьбу. И хотя церковь не одобряла этой традиции, это было популярным развлечением долгими зимними вечерами.
Собрали шесть вариантов рождественских гаданий - веселых, страшных и необычных.
1. Гадание по разговорам
Раньше незамужние девушки в рождественскую ночь могли подслушивать разговоры соседей под окнами, чтобы по их словам предсказать будущее. В современном варианте это могут быть разговоры прохожих на улице.
2. Гадание с воском
Для этого гадания в глубокую миску наливали воду. Затем зажигали свечу и держали ее так, чтобы воск начал капать в воду. По застывающим пятнам воска смотрели, что ждет в будущем.
3. Гадание на имя будущего мужа
Одно из самых веселых гаданий - узнать имя суженого. Для этого девушки выходили на улицу и спрашивали у первого прохожего мужчины его имя. Считалось, что так будут звать и мужа.
4. Гадания перед сном
Есть много рождественских гаданий, во время которых проводят определенные ритуалы и ждут, что жених приснится во сне.
Например, расчесываются гребнем и кладут его под подушку со ловами: "Суженый, приходи меня расчесывать".
В еще одном варианте - девушки едят пересоленую пищу, а потом приговаривают: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст".
5. Гадание со свечами и зеркалом
Одним из самых жутких рождественских гаданий считается способ с восковыми свечами и зеркалом. Его выполняли с полуночи до пяти утра. Для этого нужно было найти помещение, где никого бы не было. Зажечь свечи. Взять два зеркала и держать одно напротив другого так, чтобы показался "коридор".
Далее девушка говорила: "Суженый-ряженый, приди ко мне". При этом гадающая должна распустить волосы, снять пояс, заколки.
Считается, что, если смотреть в зеркало, то через некоторое время там появится суженый, который начнет приближаться. После этого нужно успеть разглядеть его лицо и сказать "чур меня" и накрыть зеркало куском ткани.
6. Гадание с зеркалом и еловыми ветками
Для этого гадания понадобится зеркало и еловые ветки. Перед сном на зеркале девушка писала имя того, о ком думает либо заветное желание. Клала его под кровать и обкладывала еловыми ветками.
Утром смотрела на зеркальную поверхность. Если надпись исчезла - это был хороший знак замужества или того, что задуманное сбудется.