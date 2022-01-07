Счастливого Рождества! Открытка с сайта pexels
Счастливого Рождества! Открытка с сайта pexels

Рождество Христово отмечают 7 января, этот праздник является самым главным в христианстве, когда украинцы посещают церковь и поздравляют своих родных. Сегодня произошло чудо - родился Спаситель, весть об этом вселяет в каждого из нас радость и надежду на мир, укрепляет в различных испытаниях, дает силы для совершения добрых дел, учит ценить каждый новый день, как "величайший дар божий".   

Пусть Рождество войдет в дом каждого, как желанный гость, исполнив все чаяния и сделав семьи хоть немного счастливее.

Наш сайт поможет читателям подобрать красивые поздравления с праздником для самых близких.

С Рождеством 2022 - открытки и поздравления

Бажаю затишного Різдва, миру, добра та океан любові кожному! 

С Рождеством, картинка

Пусть праздник принесет в дом любовь и тепло, свет и добро, уют, счастье и мир!

Поздравляем с Рождеством!

С Рождеством открытка

Желаем вам добра и счастья в Рождество! Пусть 2022 год станет для всех временем только хороших новостей! Пусть все исполнится, решится и получится! Пусть Рождество подарит много веселья и радости, а за праздничным столом звучат радостные тосты и веселый смех! 

С Рождеством открытка

Поздравляем с Рождеством!
Приглашаем праздник в дом,
Пусть он радость принесет
И любовь - на целый год!

С Рождеством 2022, картинка

З Різдвом Христовим!

Дай нам, Боже, мудрості та витримки пройти через ті випробування, що випадають на нашу долю.
Здоров'я та миру кожній родині, хай панує любов та злагода в серці.
Христос рождається! Славімо його!

з Різдвом!

Пусть Рождество наполнит сказкой дом,
Окутает родных и близких он теплом,
Подарит много счастья, мира и добра,
Счастливого всем Рождества!

С Рождеством Христовым картинка

Рождество настало - в мире благодать 
И душа любовью наполняется опять!

Пусть в семье не будет никаких тревог,
Пустим счастье с миром к себе на порог!

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Пусть Ангел Рождества обнимет вас, принесет много тепла и радости, сделает день торжественным, волшебным и светлым!

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Пусть Господь оберегает

Каждый день и каждый час,

Пусть отводит все ненастья,

Дом наполнится уютом про запас!

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Поздравляем вашу семью с Рождеством Христовым! Веселого праздника, который наполнит дом покоем и уютом, а всем близким подарит крепкое здоровье на долгие годы! 

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С Рождеством всех! Начинается период светлых счастливых праздников.
Пусть они будут волшебными для всех!

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Поздравляем вас сердечно с Рождеством! Пусть праздник подарит новые свершения и плодотворную работу, принесет помощь единомышленников и друзей, успех во всех начинаниях! От души желаем крепкого здоровья и оптимизма!

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Пусть с утра в окошко к вам заглянет в этот чудный праздник луч добра,
Достаток дом не покидает, здоровье не подводит никогда,
Все беды пусть отступят далеко, и дух Рождества проникнет в душу глубоко!

Волшебного Рождества, гиф

Пусть святое Рождество
Подарит всей семье добро,
Принесет вам счастье в дом,
Чтоб оно осталось долго в нём.

С Рождеством

Милые картинки и гиф с Рождеством

Оттянись - не надорвись! 

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Пусть задуманное сбудется непременно в этот радостный и светлый день, наполненный волшебством, любовью и благодатью! 

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Радости и мира в светлый праздник Рождества Христова!

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Желаю, чтобы Рождество Христово открыло многие чудные дары Господа для сердца и души. Пусть благая весть о рождении Христа принесет мир и достаток, свет и радость в каждый дом! Дорожите близкими и родными, храните только хорошие воспоминания, делайте добро людям и отгоняйте прочь любую тьму от семьи, не отворачивайтесь от Господа. С Рождеством Христовым!

Рождество

С Рождеством сердечно поздравляю! Радости, тепла, удачи вам желаю,
Чтобы жизнь была любви полна, духом волшебства наполнился чтоб дом сполна!

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