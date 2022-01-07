Рождество Христово отмечают 7 января, этот праздник является самым главным в христианстве, когда украинцы посещают церковь и поздравляют своих родных. Сегодня произошло чудо - родился Спаситель, весть об этом вселяет в каждого из нас радость и надежду на мир, укрепляет в различных испытаниях, дает силы для совершения добрых дел, учит ценить каждый новый день, как "величайший дар божий".

Пусть Рождество войдет в дом каждого, как желанный гость, исполнив все чаяния и сделав семьи хоть немного счастливее.

Наш сайт поможет читателям подобрать красивые поздравления с праздником для самых близких.

С Рождеством 2022 - открытки и поздравления

Бажаю затишного Різдва, миру, добра та океан любові кожному!

Пусть праздник принесет в дом любовь и тепло, свет и добро, уют, счастье и мир!

Поздравляем с Рождеством!

Желаем вам добра и счастья в Рождество! Пусть 2022 год станет для всех временем только хороших новостей! Пусть все исполнится, решится и получится! Пусть Рождество подарит много веселья и радости, а за праздничным столом звучат радостные тосты и веселый смех!

Поздравляем с Рождеством!

Приглашаем праздник в дом,

Пусть он радость принесет

И любовь - на целый год!

З Різдвом Христовим!

Дай нам, Боже, мудрості та витримки пройти через ті випробування, що випадають на нашу долю.

Здоров'я та миру кожній родині, хай панує любов та злагода в серці.

Христос рождається! Славімо його!

Пусть Рождество наполнит сказкой дом,

Окутает родных и близких он теплом,

Подарит много счастья, мира и добра,

Счастливого всем Рождества!

Рождество настало - в мире благодать

И душа любовью наполняется опять!

Пусть в семье не будет никаких тревог,

Пустим счастье с миром к себе на порог!

Пусть Ангел Рождества обнимет вас, принесет много тепла и радости, сделает день торжественным, волшебным и светлым!

Пусть Господь оберегает

Каждый день и каждый час,

Пусть отводит все ненастья,

Дом наполнится уютом про запас!

Поздравляем вашу семью с Рождеством Христовым! Веселого праздника, который наполнит дом покоем и уютом, а всем близким подарит крепкое здоровье на долгие годы!

С Рождеством всех! Начинается период светлых счастливых праздников.

Пусть они будут волшебными для всех!

Поздравляем вас сердечно с Рождеством! Пусть праздник подарит новые свершения и плодотворную работу, принесет помощь единомышленников и друзей, успех во всех начинаниях! От души желаем крепкого здоровья и оптимизма!

Пусть с утра в окошко к вам заглянет в этот чудный праздник луч добра,

Достаток дом не покидает, здоровье не подводит никогда,

Все беды пусть отступят далеко, и дух Рождества проникнет в душу глубоко!

Пусть святое Рождество

Подарит всей семье добро,

Принесет вам счастье в дом,

Чтоб оно осталось долго в нём.

Милые картинки и гиф с Рождеством

Оттянись - не надорвись!

Пусть задуманное сбудется непременно в этот радостный и светлый день, наполненный волшебством, любовью и благодатью!

Радости и мира в светлый праздник Рождества Христова!

Желаю, чтобы Рождество Христово открыло многие чудные дары Господа для сердца и души. Пусть благая весть о рождении Христа принесет мир и достаток, свет и радость в каждый дом! Дорожите близкими и родными, храните только хорошие воспоминания, делайте добро людям и отгоняйте прочь любую тьму от семьи, не отворачивайтесь от Господа. С Рождеством Христовым!

С Рождеством сердечно поздравляю! Радости, тепла, удачи вам желаю,

Чтобы жизнь была любви полна, духом волшебства наполнился чтоб дом сполна!