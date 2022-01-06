В Министерстве иностранных дел Украины дали ряд рекомендаций для граждан, которые сейчас находятся в охваченном протестами Казахстане. Украинцам советуют быть осторожными и носить при себе документы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве советуют украинцам, которые сейчас пребывают в Казахстане постоянно отслеживать информацию о развитии ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, точно соблюдать все указания и распоряжения местной власти и правоохранителей, всегда носить при себе удостоверяющие личность документы и зарегистрироваться в системе "Друг". Не рекомендуется оставлять место проживания без крайней необходимости.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленной консульской помощи, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Казахстан (тел.: +7 705 755 66 10, электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua , consul_kz@mfa.gov.ua ) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на газ, которые переросли в политические акции протеста, столкновения и уличные беспорядки. Сейчас в стране введен режим чрезвычайного положения.

Между тем, из-за беспорядков в стране группа украинцев не смогла улететь из Казахстана.

Также сообщалось, что вчера в Алматы протестующие захватили аэропорт, но его удалось вернуть под контроль властей ценой жизни двух силовиков. Сейчас в городе проходит антитеррористическая операция, "Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.





