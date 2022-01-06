В рождественские праздники в Украину вернутся морозы, а вот существенных осадков не ожидается, лишь ночью 7 января в большинстве западных и восточных областей, а днем ​​8 января в Карпатском регионе прогнозируют небольшой снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в пятницу, 7 января, в течение суток будет колебаться от -3 до +3 градусов. Ночью на западе страны столбики термометров опустятся до 6 градусов ниже ноля. А 8 января ночью 4-11 градусов мороза. В Карпатах до -10-15. В дневные часы ожидается от -5 до +1 градуса.

9 января в большинстве областей временами снег, на юге с дождем, местами гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Но при этом прогнозируют повышение температуры на 2-5 градусов.

В праздничные дни в Киеве и области - без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем ​​от -1 до +1.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение. На Закарпатье и в Карпатах ожидают сильный мокрый снег.

Также мы сообщали, что в первые дни нового года на Закарпатье зацвели первые подснежники.