На трассе возле населенного пункта Сингуры в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, две полосы движения в направлении г. Бердичев перекрыты.

Об этом сообщает у себя на странице в Facebook Патрульная полиция Житомирской области.

На трассе Выступовичи - Житомир - Могилёв-Подольский произошла авария с участием пяти автомобилей, есть потерпевшие. Две полосы движения в направлении м. Бердичев перекрыты, объезд места происшествия организован через территорию АЗС УПГ. Движение в направлении Житомира осуществляется по одной полосе.

На месте аварии инспекторы патрульной полиции обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия и регулируют дорожное движение, следователи оформляют материалы ДТП.

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