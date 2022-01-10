В понедельник, 10 января, в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией и с Польшей образовались очереди из десятков автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.

Указано, что очередь перед пунктами пропуска с Польшей на выезд Украины по состоянию на девять утра составила 160 автомобилей:

"Рава-Русская" - 30 автомобилей,

"Грушев" - 50,

"Шегини" - 20,

"Краковец" - 60.

В то же время очередь на границе со Словакией составила 175 автомобилей:

"Малый Березный" - 50 автомобилей,

"Ужгород" - 125.

Кроме того, образовались очереди и- 110 машин перед пунктами пропуска с Венгрией:

"Тиса" - 30 авто,

"Звонковое" - 35,

"Косино" - 30,

"Вылок" - 15.

Напомним, в Польше захотели продлить забор на границе с Беларусью до Украины. Ранее стало известно, что Польша до середины следующего года построит пятиметровый забор протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью.

Также сообщалось, что в Польше договорились о строительстве 186-километрового стального забора на границе с Беларусью. По данным замглавы МВД Польши, строительство стальной стены закончат летом 2022 года.