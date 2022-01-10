На границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией образовались огромные очереди из авто
В понедельник, 10 января, в пунктах пропуска на границе Украины со Словакией и с Польшей образовались очереди из десятков автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.
Указано, что очередь перед пунктами пропуска с Польшей на выезд Украины по состоянию на девять утра составила 160 автомобилей:
- "Рава-Русская" - 30 автомобилей,
- "Грушев" - 50,
- "Шегини" - 20,
- "Краковец" - 60.
В то же время очередь на границе со Словакией составила 175 автомобилей:
- "Малый Березный" - 50 автомобилей,
- "Ужгород" - 125.
Кроме того, образовались очереди и- 110 машин перед пунктами пропуска с Венгрией:
- "Тиса" - 30 авто,
- "Звонковое" - 35,
- "Косино" - 30,
- "Вылок" - 15.
Напомним, в Польше захотели продлить забор на границе с Беларусью до Украины. Ранее стало известно, что Польша до середины следующего года построит пятиметровый забор протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью.
Также сообщалось, что в Польше договорились о строительстве 186-километрового стального забора на границе с Беларусью. По данным замглавы МВД Польши, строительство стальной стены закончат летом 2022 года.