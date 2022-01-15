Привычка отключаться от внешнего мира сегодня сыграет положительную роль со следующими знаками зодиака: Тельцами, Близнецами, Львами, Весами, Стрельцами и Водолеями. Чтобы расслабиться, заварите себе горячий чай, посмотрите в окно в перерывах между работой или включите любимый трек в наушниках. Если при этом не ходить рельсам и не сбивать прохожих, то можно взглянуть на мир чуть отстраненно.

Подготовили подробный гороскоп на сегодня для тех знаков, которым нужно уметь расслабляться и получать удовольствие от жизни.

Тельцы (21 апреля - 21 мая)

Сегодня вам нужно будет сосредоточиться в процессе работы над важным заданием и, несмотря на трудности (которые могут быть), начать потихоньку двигаться к цели. Настроиться поможет ритмичная музыка и небольшая тренировка перед работой. Но учтите, что для слишком активных действий день неподходящий. Поэтому если вы не можете позволить себе отгул на несколько дней, постарайтесь хотя бы максимально упростить себе некоторые задачи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецам важно находить время для активного отдыха и приятного общения с друзьями даже тогда, когда вы довольны условиями своей индивидуальной деятельности. Помните, что развиваться и учиться чему-то новому никогда не поздно. Ведь вы не станете спорить с тем, что опыт и образование, полученные много лет назад, со временем устаревают. Зато творческие занятия дадут прекрасные результаты и в итоге избавят вас от многих волнений.

Львы (23 июля - 23 августа)

Позаботьтесь сегодня о собственном благополучии, перенесите некоторые встречи, отложите домашние дела. Вместо этого начните читать интересную книгу, чтобы прокачать свои интеллект и эрудицию. В первые дни постновогодних праздников важно постепенно входить в рабочий режим, позволять себе экспериментировать и активно шевелить извилинами. Где-то рядом с вами в воздухе витают гениальные идеи. Важно успеть их вовремя схватить первыми.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сегодня повысится активность предприимчивых Весов и тех, кто развивает свой бизнес. Особенно успешными станут те, кто может переключаться с одной деятельности на другую, осваивать новые направления, расширять горизонты. При этом постарайтесь обходиться простыми решениями, а не изобретать велосипед. Поверьте, даже если вы привнесете свежие идеи в будничные дела и повседневные задачи, сможете достичь успеха и обеспечить себе и родным комфортную жизнь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы - мастаки сами себе придумывать сложности и раздувать из мухи слона. Сегодня самое время избавиться от нескольких идеальных планов по развитию себя, своих профессиональных качеств и остальных обязанностей. Предоставьте право событиям развиваться в произвольном порядке, не стремитесь контролировать события и влиять на их результат. Вы же не можете сказать снегу падать быстрее или отменить дождь. Тогда оставайтесь спокойными и гибкими. Это повысит эффективность ваших действий.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не сильно мудрите с проектами сегодня и старайтесь на всё реагировать спокойнее. Если вы давно готовились запускать творческий проект, то лучше повременить несколько дней с некоторыми процессами и еще раз всё тщательно подготовить. Возможно, будет правильнее дождаться более подходящего момента. А тем временем займитесь своим здоровьем и поразмыслите над тем, как можно стать чуть более бодрым и энергичным. Конечно, в случае заболевания или температуры нужно обратиться к специалистам, но знайте, что народные средства тоже окажутся достаточно эффективными. Здоровый сон и горячий чай с малиной еще никому не навредил.

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