Сегодняшний день станет благоприятным для завершения важных дел и принесет успех в творчестве. Шесть знаков зодиака могут ожидать новых интересных знакомств. В большей степени это касается Овнов, Раков, Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Помимо новых знакомств по работе вас ждут знакомства, связанные с вопросом поиска нового жилья, лучшего места работы или семейного места отдыха. Старайтесь правильно распланировать свой бюджет, пока будете заняты прохождением собеседований, телефонных переговоров и встречами с риелторами. Избегайте конфликтов во время общения с близкими людьми, контролируйте свои эмоции.

Рак (22 июня - 22 июля)

Общение с друзьями, коллегами и соседями поможет вам быстрее продвинуться в некоторых финансовых вопросах. Но наберитесь терпения, чтобы получить желаемое, и постарайтесь воздержаться от больших покупок. Сконцентрируйтесь на планах более масштабных, чем планирование бюджета на месяц. Составьте четкий план на год, распишите все свои действия по достижению вашей мечты.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Девам важно успеть выполнить хоть что-то из намеченных планов. Период будет благоприятным для смены места работы, больших покупок и встреч с друзьями. Сегодня вам не избежать приятных знакомств, которые в дальнейшем изменят ваше мировоззрение и планы на будущее. Вечер уделите своим близким, им часто не хватает вашего внимания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Начните с того, что для вас самое главное в жизни (работа, учеба, семья, друзья, спорт, здоровье) и не оборачивайтесь назад. Какого-бы милого человека вы не повстречали сегодня, не принимайте резких решений. Побудьте какое-то время наедине с собой, а потом уже отправляйтесь на свидание с новым знакомым. Сохраняйте спокойствие. Ваше счастье ждёт вас впереди, поэтому не тревожьтесь ни о чем.

Козерог (22 декабря - 20 января)

День принесет неожиданные, но вместе с этим приятные радости и сюрпризы. Попробуйте отыскать для себя физическую и душевную гармонию. Вместе с ними появится возможность для небольшой смены имиджа и новых хобби. Впереди вас ждут интересные события, не останавливайтесь на том, что откроется вам сегодня.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Сегодня важно посвятить себя творчеству. Делайте всё, что пожелает ваша душа, но желательно на свежем воздухе и вдали от уютной квартиры. Можете слепить снеговика или пригласить подругу на чашку горячего шоколада. Звезды советуют вам быть начеку: знакомство с интересным человеком может произойти внезапно.

Напомним, у Овна, Тельца, Близнецов, Львов, Весов, Стрельцов и Водолеев в год Тигра жизнь выйдет из черной полосы. Другим представителям гороскопа придется справляться с проблемами и доводить начатые дела до конца. Зато трудности сделают их еще сильнее.

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