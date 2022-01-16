Сегодня 16 января - один из самых энергетически сильных дней месяца. Проявите максимальную активность для достижения поставленных целей. Растущая Луна в Раке активно этому способствует.

Львы, проявите сегодня активность во всех сферах своей жизнедеятельности. В работе и в личной жизни самое время переходить на новый уровень. Усовершенствуйте ваш быт и досуг. Изменить все в лучшую сторону вам сегодня помогут сами звезды!

Проявите инициативу, свойственную вам львиную хватку и организаторский талант. Будьте убедительны - и вы без труда соберете единомышленников и союзников для достижения результатов. И они не заставят себя ждать, уж поверьте.

День, когда Стрельцам будет сложно усидеть на месте. Поэтому, отложите рутинные дела на более спокойный период. Энергия сегодня будет бить из вас ключом! Дайте ей выход, поделитесь ею с окружающими, сделайте то, на что раньше не хватало духу.

Все начинания будут иметь успех в будущем: открытие собственного бизнеса, начало ремонта, вступление в брак! - абсолютно все!

Если все повседневные дела успешно завершены, разнообразьте ваш досуг. Что угодно - только не сидите без дела, иначе энергия этого дня может пойти не в то русло.

Любые начинания Водолеям сегодня по плечу. Порой даже не придется прикладывать никаких усилий. Всё и все с вами заодно. Вы сможете все предусмотреть и разумно проанализировать.

День благоприятен для всякого рода коммуникаций - окружающие открыты для диалога. Воспользуйтесь этим. Если вы долго не могли решиться на какой-то важный разговор, сегодня именно этот день. Взаимопонимание с коллегами, партнерами, друзьями и родными звезды гарантируют.

Рыбы, ничто и никто не сможет сегодня сдвинуть вас с намеченной цели! Так тверды в своих решениях вы еще не были никогда. Но не переусердствуйте и не забудьте учесть интересы окружающих. Очень важно, чтобы они совпадали с вашими - тогда достичь поставленных задач вообще не составит никакого труда.

День благоприятен и для финансовых операций. Инвестиции будут перспективными и выгодными, а траты обдуманными и целесообразными.

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