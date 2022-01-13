Старый Новый год наступает в ночь с 13-го на 14-е января. Появление такого праздника связано с переходом в 1918 году с юлианского календаря на григорианский.

Угощения в это вечер по традиции особо сытные. Вечер 13 января так и называют - Щедрый вечер. Основным блюдом считалась кутья. Она готовилась из цельной пшеницы с добавлением сала и мяса. Также на столе должна быть свинина, об этом даже поется в традиционных песнях. Вареники с разной начинкой, блины, пироги.

Старый Новый год - очень яркий и загадочный праздник, который сопровождается большим количеством обрядов и традиций. Некоторые сохранились и в наши дни - щедрования, гадания, посевания. Вечером 13-го января молодежь переодевается и ходит от дома к дому с праздничными песнями - щедривками, танцами и сценками.

Утром 14-го, когда встанет солнце, молодые парни приходят в дома своих соседей, родственников, крестных и посевают зерном. Считается, что именно мужчина должен первым войти в дом этим утром. Появление же на пороге женщины - плохой знак.

Особого внимания заслуживают девичьи гадания. Незамужние девушки всячески пытались заглянуть в будущее. А именно узнать, кто же станет суженым. Положив под подушку гребешок, ждали во сне будущего мужа. С закрытыми глазами выбирали чашки с различным содержимым - именно оно указывало на будущее; и сапожок за ворота бросали; и рассматривали тень сгоревшей бумаги. Даже соседские разговоры подслушивали: происходящее в доме всячески трактовали и делали выводы о том, каким же будет жизнь с будущим избранником.

Существуют также запреты на 13 января:

Ни в коем случае нельзя выносить мусор из дому.

Нельзя ссориться, конфликтовать. Нужно наоборот простить друг друга, забыть старые обиды.

Запрещено считать мелочь. Давать или брать взаймы.

Нельзя садиться за стол в старой неопрятной одежде.

Непозволительно экономить на угощениях. Стол должен быть по настоящему щедрым!

В старину существовало убеждение - чем ярче и веселее встретить Новый год, тем удачнее, счастливее и богаче он будет.

Открытки, картинки, гиф со Старым Новым годом 2022

Поздравьте родственников, яркой, душевной открыткой, если они находятся далеко и нет возможности лично спеть щедривку, угостить щедрой кутьей! А наша редакция желает всем читателям самого наилучшего в Новом году!