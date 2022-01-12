В Киеве будут отключат свет. Фото: pxhere

В Киеве в пятницу, 14 января, жители домов на десятках улиц останутся без света. Причины плановых отключений электричества - техническое переоснащение и ремонтные работы.

Об этом свидетельствует информация на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Плановые отключения запланированы в основном с восьми или девяти утра и до четырех часов дня. Но на некоторых улицах света не будет с часа дня и до семи вечера. В качестве причин плановых отключений электричества указано техническое переоснащение или ремонтные работы.

 

Изначально ремонтные работы были запланированы на конец года, но затем график отключений был откорректирован.

 

График отключения электроэнергии в Киеве

График отключения электроэнергии в Киеве

График отключения электроэнергии в Киеве

График отключения электроэнергии в Киеве 

График отключения электроэнергии в Киеве

График отключения электроэнергии в Киеве

График отключения электроэнергии в Киеве

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какими будут тарифы на электроэнергию в текущем году. С одной стороны в правительстве заявляют, что цена на электричество может остаться на прежнем уровне, с другой - есть прогнозы, что платежка за электричество подорожает.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины решил вопрос о предоставлении льготных цен на газ для предприятий пищевой промышленности.

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