В Киеве в пятницу, 14 января, жители домов на десятках улиц останутся без света. Причины плановых отключений электричества - техническое переоснащение и ремонтные работы.

Об этом свидетельствует информация на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Плановые отключения запланированы в основном с восьми или девяти утра и до четырех часов дня. Но на некоторых улицах света не будет с часа дня и до семи вечера. В качестве причин плановых отключений электричества указано техническое переоснащение или ремонтные работы.

Изначально ремонтные работы были запланированы на конец года, но затем график отключений был откорректирован.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какими будут тарифы на электроэнергию в текущем году. С одной стороны в правительстве заявляют, что цена на электричество может остаться на прежнем уровне, с другой - есть прогнозы, что платежка за электричество подорожает.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины решил вопрос о предоставлении льготных цен на газ для предприятий пищевой промышленности.