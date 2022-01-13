Второй рейс прибыл в Украину из Казахстана после обострения внутренней ситуации в стране и отмены всех гражданских рейсов. Первый самолет доставил 33 пассажиров в Киев 9 января, третий самолет будет 16 января.

Об этом сообщает ТАСС, исходя из данных на табло украинского международного аэропорта "Борисполь".

Второй вывозной рейс в Украину из Казахстана приземлился в 21:36, по данным на табло, рейс обслуживался авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Международные линии Украины".

В 22:30 ожидается вылет пассажирского самолета в обратном направлении - из Киева в Нур-Султан, регистрация на него уже завершена.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что после массовых погромов и протестов в стране, власти Казахстана решили приостановить работу аэропорта в Алматы до 10 января.

Также мы писали, что в Алматы 13 января состоялась торжественная церемония в честь вывода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), который начался 12 января, на день раньше запланированного. Аэропорт города уже принял первый международный рейс после возобновления работы.