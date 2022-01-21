Пятница для многих знаков Зодиака может стать днем важных поступков. Днем роста и внутреннего или внешнего преображения. Достичь их поможет спокойствие и привычка смотреть на происходящее со стороны.

Читайте подробнее гороскоп на сегодня в астропрогнозе на 21 января.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня день обещает профессиональные успехи. Вы укрепите репутацию эксперта в вопросах, которыми занимаетесь. Можете получить рекомендацию и обзавестись новыми полезными связями.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам придется решать денежные вопросы. Это может быть оплата счетов, возврат долгов, поиск нового заработка. Проанализируйте свои траты, чтобы понять, не утекают ли ваши финансы зря и можно ли сократить расходы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецов могут увлечь какие-то дела, связанные с вашими знакомыми, родными. Это могут быть гости, которые приехали к вам, друзья, которым нужна ваша помощь. Включайтесь, но не забывайте и о своей жизни, иначе есть риск раствориться в чужих проблемах в ущерб себе.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам день принесет удачу на работе. Самые сложные задачи лучше решать в первой половине дня, поскольку они отнимут больше усилий и нервов. Зато все "крепкие орешки" в итоге получится расколоть.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня могут повоевать за справедливость, если им покажется, что их ущемляют. Это могут быть выяснения отношений в кругу семьи или конфликтные ситуации на работе, в общественных местах. Постарайтесь при этом не наломать дров, поскольку позже может выясниться, что это была мнимая угроза.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня лучше воздержаться от дорогих крупных покупок и финансовых вложений. День не подходит для этого. Зато будут удаваться все дела, связанные с детьми, семьей. Сосредоточьтесь на этом.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам день принесет много бытовых хлопот и задач по работе. Справиться с ними вам поможет четкий распорядок, хладнокровность и умение расставлять приоритеты. Чувство удовлетворения от того, что вы закрыли все пункты, поможет со спокойной совестью начать выходные.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня получат возможность увидеть истинное отношение к себе. Будут возникать ситуации, когда вас или поддержат или примут другую сторону. А слова, брошенные в сердцах, могут показать, что на самом деле думают о вас некоторые люди.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня показаны процедуры, связанные с красотой, внешним видом и здоровьем. Это может быть поход к парикмахеру, косметологу, массаж, шопинг. День благоприятен для этого.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов намечаются романтические события. Перед вашим обаянием сложно устоять и скоро вы сможете получить подтверждение своей неотразимости. Что с этим делать дальше - решать вам.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев забрезжит выход из творческого тупика или какой-то неразрешимой ситуации, которая затянулась. Для этого важно правильно распределить силы и перестать прокручивать в голове проблему. Отвлекитесь, поговорите с тем, кого вам приятно видеть, но вы давно не общались, и вы найдете подсказку.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня противопоказаны ссоры и разбирательства. Они обернутся не в вашу пользу. Лучше сосредоточиться на делах, которые требуют творчества и сотрудничества. Берегите здоровье, есть риск обострения хронических заболеваний.