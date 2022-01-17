В Украине второй день подряд снижается число новых случаев коронавируса. В течение суток ковид обнаружили у 5 072 человек. При этом в четверг, пятницу и субботу сообщалось о более 10 тысячах новых заражений ежедневно.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава утром 17 января.

По информации ведомства, среди новых зараженных - 407 детей и 72 медика. В больницы вчера попали 1 213 пациентов с ковидом. 78 случаев болезни оказались летальными. Выздоровели вчера 2 520 человек.

За прошлые сутки в нашей стране сделали 23 286 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 8 034 человек, еще 10 930 украинцев сделали вторую прививку. Дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную – 4 217 человек.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 759 530 случаев коронавируса. Из них 98 361 оказался летальным. Выздоровели 3 556 162 человека.

Напомним, "Страна" писала о том, как штамм ковида "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса в Украине и что о нем известно.

Также мы сообщали, что американские ученые выяснили, что каннабис может предотвращать заражение всеми штаммами коронавируса.

Кроме того, мы писали, что украинским медикам и коммунальщикам дали время до февраля для ковид-вакцинации, иначе им грозит отстранение от работы.