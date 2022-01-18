Канада направила в Украину отряд сил специального назначения. Этот шаг стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства".

Об этом со ссылкой на источники сообщает канадский телеканал Global News.

По данным канала, развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что "дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вооруженного конфликта в Украине, зашли в тупик".

Кроме того, перед спецназовцами, по данным журналистов, поставлена еще одна задача: эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации в Украине.

"Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили присутствие спецназа в Украине, когда с ними связались Global News, за исключением того, что операторы спецназа участвовали в более широкой помощи Канады Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, перед визитом главы МИД в Украину канадцев попросили воздержаться от поездок в нашу страну.

Также мы писали о том, что ранее Канада ответила отказом на просьбу Резникова разместить своих военных инструкторов около линии фронта.