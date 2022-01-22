Сегодня, 22 января, начинается 21 лунный день. Убывающая Луна в Деве принесет в жизнь многих знаков зодиака интересные встречи и знакомства, важные случайности и знаковые предложения. Начинается прямо-таки судьбоносный период, когда важно всё как следует обдумать и разрешить себе стать счастливыми.

В особенности это касается Овнов, Близнецов, Раков, Стрельцов, Водолеев и Рыб.

Овен (21.03 - 20.04)

Этот день принесет много побед на любовном фронте. Успех вам гарантирует ваша настойчивость. Приготовьтесь к изменениям в личной сфере: одинокие Овны могут встретить свою судьбу. А эндорфины и чувство влюбленности вызовут цепную реакцию и принесут вам много удовольствия в карьере и общении с незнакомыми людьми. Вы сможете легче делиться своими идеями с окружающими.

Близнецы (22.05 - 21.06)

У вас появится возможность испытать собственные силы в чем-то новом, поэтому оставьте проблемы в прошлом году и начинайте действовать с чистого листа прямо сегодня. Любое дело будет даваться с огоньком и блеском в глазах. Помните, как в сказках в принцесс влюбляются только сказочные принцы? Вот это наверняка ждёт и вас - в зависимости от гендерных особенностей вашего знака вы повстречаете свою судьбу.

Рак (22.06 - 22.07)

Будьте осторожны, Раки! Сегодня вы рискуете влюбиться по уши. И еще: вам не удастся избежать приятных знакомств, личного отдыха и множества приятных встреч. Единственное, что при этом поможет вам не сбиться с курса, станет ваша организованность с дисциплиной. В остальном ждите, что вас закружит море позитива и океан везения! Приготовьтесь к тому, что январь будет крутым!

Стрелец (22.11 - 21.12)

Тигр преподнесет вам много сюрпризов на блюдечке. В том числе большое везение, неожиданную прибыль и новую любовь. Согласитесь, что такие вещи довольно приятны в начале года. Они поднимут вам настроение и помогут преодолеть все трудности. Если жаждете изменений и новых впечатлений - тщательно планируйте свои дела.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вам сегодня скучать не придется. Успех будет гарантирован тем, кто готов много и старательно работать. Причем в январе ваш знак может смело надеяться на фортуну и крутые перемены. Для вас наступит приятное время, когда можно смело начинать новые проекты и, быть может, от всего сердца поверить в чистую и светлую любовь, которой в вашей жизни еще не было.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы будете купаться в успехе и начнете плыть по абсолютно другому течению жизни. Только не тяните с этим, действуйте решительно и быстро. Приготовьтесь к тому, что день принесет много сил, а вечер обещает стать жарким. Зато выложившись на полную, вы сможете достичь желаемого результата. Успех в начинаниях будет вам сегодня обеспечен! Не сомневайтесь в своих способностях. Прилив творческой энергии поможет справиться со всеми проблемами.

Всем остальным знакам зодиака полезно отбросить в сторону все старые мысли, ведь впереди вас ждет много нового и интересного. Ваша интуиция поможет в принятии правильных решений. Верьте в себя и в то, что любые усилия принесут сегодня желаемые результаты. Но не забывайте держать баланс в любых сферах жизни: не смешивайте личную жизнь с работой, не делайте поспешных суждений, присматривайтесь, анализируйте, не делайте из проблемы ажиотаж, не нагнетайте конфликтные ситуации. Верьте, что вы сможете самостоятельно достичь во всем успеха, если будете полны амбиций.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп на неделю с 17 по 23 января о том, как Волчья Луна сделает Львов центром притяжения, а Водолеям сорвет поездку.

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