Сегодня 22 лунный день, когда Луна находится в знаке Весы. Этот период наполнен возможностью обретения мудрости и получения знаний, поэтому знакам зодиака не стоит бояться выходить из зоны комфорта и действовать. Просто помните: то, что не убивает нас, делает сильнее. Да и всегда есть возможность познать что-то новое.

Особенно это касается таких знаков зодиака: Тельцов, Львов, Дев, Весов, Скорпионов и Козерогов.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня любые вопросы лучше решать самостоятельно, а не растрачивать свои энергию и силу на выслушивание досужих советов сторонних людей или нравоучения близких. Только так можно ожидать, что день принесет приятные сюрпризы. Если получите любое предложение по работе - соглашайтесь. Любые перемены сейчас пойдут вам на пользу.

Лев (23.07 - 23.08)

У вас есть возможность повстречать сегодня того, кто останется в вашей жизни надолго. Будьте открыты к общению и знакомствам, можете прислушаться к своей интуиции. Не переживайте на счет возможных трудностей, все начатое сегодня будет иметь успех. Также вам будут полезны любые творческие занятия, но в целом, их лучше реализовать в первой половине дня. Потому что вечером вам будет необходим отдых.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня ваша сила будет в ваших словах и доброжелательном тоне. Вы легко сможете отстоять свою позицию и уладить все недоразумения с коллегами или родными, если не будете бояться говорить то, что вас беспокоит, о чем чувствуете и думаете. Впрочем, на грубости или оскорбления лучше не переходить, иначе вы рискуете заиграться в собственные игры, которые вам не пойдут на пользу.

Весы (24.09 - 23.10)

День обещает быть насыщенным, наберитесь сил и уверенности. Лунные сутки принесут как приятные мгновения с родными, так и некоторые недопонимания. Будьте готовы ко всему! Пусть период и не обойдется без трудностей, зато в ваших силах сделать так, чтобы ваше личное настроение не зависело кардинально от всех событий дня. Запаситесь терпением, глубоко дышите и считайте до 100, чтобы не наговорить лишнего в порыве эмоций. Прежде, чем написать или сказать о чем-то, подумайте, стоит это того или нет.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Внутри вас будет бурлить энергия любви, а день будет наполнен неожиданностями. Многие из проблем произойдут в вашей жизни из-за потери самоконтроля, поэтому будьте внимательны, не теряйте голову в отношениях с противоположным полом. В остальных вопросах можете смело подключать к своим проектам знакомых, позвольте им немного расслабить и отвлечь вас. Поверьте, в компании вы не будете скучать и вернете себе свой энергетический курс.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вам не нужно бояться привлечь к своей персоне чуть больше внимания, чем обычно. Вы будете на высоте, поэтому легко можете воплотить в жизнь одну из своих целей, которые поставили себе раньше. Вполне вероятно, что некоторое волнение и неуверенность в себе даже в какой-то степени очаруют всех вокруг вас. Им точно захочется разгадать ваши тайны. Можете сегодня смело быть застенчивыми и скромными, не такими как обычно. При этом присматривайтесь ко всем знакам судьбы. Как бы там ни было, ничто не должно вам помешать получить желаемое или использовать счастливый шанс в свою пользу.

Остальные знаки зодиака ждет более-менее стабильный день. Можно позвонить друзьям своей юности, которые давно ждут вашего звонка. Самое время вспомнить приятные моменты, разложить на столе старые снимки и немножечко поностальгировать. В вопросах финансов звезды сулят вам стабильность, поэтому в этом плане переживать будет не о чем. Вечер вас ждет легкий, приятный, наполненный атмосферой любви, покоя, взаимопонимания и уюта.