В четверг, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Польшу. Он проведет ряд встреч с главой Польши Анджеем Дудой ка ктет-а-тет, так и в расширенном составе, стороны обсудят вопрос безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в своем Тelegram-канале.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции "Висла"", - сказано в сообщении.

Указано, что президенты проведут ряд встреч в формате тет-а-тет и в широком составе. Стороны обсудят ряд важных для обеих стран вопросов и вызовов. Указано, что основной темой остается вопрос безопасности.

Напомним, в прошлый раз Зеленский и Дуда встречались около месяца назад - в декабре прошедшего года. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха президенты обсудят ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы со стороны Российской Федерации.

Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации обвинили Литву, Украину и Польшу в стягивании вооруженных сил к границам России и Беларуси, вынуждая Минск и Москву на ответные действия.