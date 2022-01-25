Сегодня, 25 января, на небе убывающая Луна в Скорпионе, когда люди могут испытывать нехватку энергии и ощущать себя так, будто из них выжали весь сок. Кто-то легче справляется с негативным воздействием и даже ощущает душевный подъем, а кто-то далек от эйфории. Однако расслабляться не время. По крайней мере, до тех пор, пока ночное светило не расположится в другом созвездии.

Сегодня достичь успеха в профессиональной сфере смогут лишь дерзкие и смелые люди (особенно это касается знаков Овна, Тельца, Близнецов, Льва, Стрельца и Скорпиона). Период идеален для заключения сделок, поиска новых партнеров, реализации любых проектов.

Овен (21 марта - 20 апреля)

На работе Овнов ждёт новый проект, поэтому запаситесь терпением и работайте! Планирование поможет спастись от хаоса и разложить всё по полочкам. Сегодня вам выпадет время активных действий. главное - не сидеть, сложив руки, чтобы легко достичь желаемого.

Телец (21 апреля - 21 мая)

День благоприятный для подписания важных соглашений и договоров. Главное - избегайте суеты и сохраняйте спокойствие. Настройтесь также на откровенный разговор со своим другом. Если проявите неподдельный интерес и дипломатичность, на работе сложится всё как нельзя лучше!

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня вы легко найдете общий язык с коллегами, если возьмете важное дело в свои руки. Будьте внимательнее в обращении с документами, не забывайте перепроверять мелочи. В них может таиться значительный смысл.

Лев (23 июля - 23 августа)

Остановитесь и передохните! Сегодня нужно не налегать на рабочие моменты, а планомерно расходовать энергию. Лучше уделите больше времени родным и близким, обсудите важные вопросы с детьми, помогите пожилым родственникам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

У вас сегодня много дел, когда на передний план выйдет помощь другим. Чем активнее вы будете действовать, тем больших успехов добьётесь. И хоть начальство может оказаться к вам неблагосклонным, результаты ваших трудов оценят по достоинству.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Слушать придется больше, чем говорить! Информация придет к вам совершенно случайно. Изменения в работе может направить вашу деятельность в другую сторону. Поэтому не бойтесь что-то менять в своей жизни и экспериментировать!

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