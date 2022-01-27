В четверг, 27 января, у некоторых знаков Зодиака высокая вероятность оказаться в центре романтических событий, получать симпатии, комплименты и даже встретить свою любовь.

Овен

Харизма Овнов сегодня будет особо обезоруживающей. Вы будете нравиться окружающим и привлекать их своей неуемной энергией. Вашу открытость, прямолинейность и напор сегодня точно оценят. Причем чье-то сердце они заставят биться чаще. Так что готовьтесь получать знаки внимания и завоевывать симпатии. Вам решать - позволить ли этому повернуть в романтическую сторону или использовать хорошее отношение к вам для того, чтобы налаживать связи и добиваться своих целей.

Овны сегодня обаятельны, как никогда

Скорпионы

Скорпионам, которые ищут романтические отношения, сегодня стоит внимательнее присмотреться к окружению. Рядом точно есть тот, кто уже давно к вам неравнодушен, вот только формат ваших отношений не позволяет перейти на другой уровень - уж слишком неприступно вы иногда выглядите. Вы кажетесь настолько самодостаточным и независимым человеком, что более робкие воздыхатели предпочитают наблюдать за этим великолепием со стороны. Однако, если вы заметите интерес и решите поощрить его, то появится шанс на взаимную симпатию.

Скорпионы бывают настолько великолепны, что к ним страшно подступиться

Стрельцы

Иногда легкий ни к чему не обязывающий флирт так прочно срастается с манерой Стрельцов общаться, что это может сулить напрасные надежды окружающим. Так что не удивляйтесь, если кто-то из вашего окружения уверен, что между вами пробежала искра, даже, если вы не помышляли об этом. Разочаровавшись в авансах ваши поклонники или поклонницы, как правило, отступают, но сегодня проявятся те, кто действительно в вас заинтересован и видит вас глубже, чем другие. Их не отпугнет ни ваша взбалмошность, ни кажущаяся поверхностность. Если, окажется, что вы тоже цените этого человека, то есть все шансы на прочное чувство.

Стрельцам лучше умерить флирт массового поражения и сосредоточиться на конкретном человеке

Козероги

Тем Козерогам, которые уже встретили интересного им человека, но пока только присматривались к нему, звезды сегодня особенно благоволят. Ваши слова и поступки сегодня имеют все шансы растопить сердце того, кому они адресованы. Если вам кажется, что у вас есть шанс на симпатию с другой стороны - начинайте действовать и наблюдайте за ответной реакцией. День обещает удачу в любовной сфере.

Козерогам пора действовать