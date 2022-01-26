26 января — убывающая луна в знаке Скорпион. День достаточно пассивен во всех отношениях, а основное его правило: никакого давления на окружающих. Максимальная мягкость и ненавязчивость - это главные союзники и помощники для всех знаков Зодиака.

Овнам не стоит сегодня принимать участие ни в каких спорах и дискуссиях. Воздержитесь даже от комментариев происходящих вокруг вас событий. Сегодня ваша позиция должна быть исключительно нейтральной. И даже если речь идет лично о вас, постарайтесь быть как можно сдержаннее. Пусть внутри у вас кипит вулкан - не подавайте виду.

Звезды предостерегают - совершенные сгоряча поступки сложно будет исправить, поэтому лучше сегодня вообще ничего не предпринимайте и не делайте поспешных выводов.

Раки, не пытайтесь взвалить на себя все и сразу. Объять необъятное все равно не получится, а вот насмешить людей сможете. День станет продуктивным в том случае, если вы сконцентрируетесь на сути решаемого вопроса. Здраво оцените ваши возможности и не отвергайте помощь, которую вам предлагают окружающие.

Мнение человека со стороны поможет вам найти совершенно неожиданные пути решения вопросов, которые давно не давали вам покоя.

Скорпионы, для достижения цели сегодня неизбежно придется чем-то пожертвовать. А вот стоит ли эта цель каких либо жертв - главный вопрос дня, ответить на который вам нужно, учитывая не только свои интересы, но и окружающих.

Проанализировав правильно события, вы сможете максимально точно спрогнозировать исход и, если нужно, скорректировать свои действия. Но если вы все же почувствуете усталость и бессилие, Звезды настаивают - сбавьте темп, отложите все дела и пополните ресурсы жизненной энергии.

Водолеи, в любом деле сегодня важно вовремя остановиться и еще раз хорошенько все обдумать. Даже если что-то пошло не так, не стоит прибегать к крайним мерам. Разрядить обстановку и выиграть время вам поможет ваша коммуникабельность и чувство юмора. Вы точно сможете сменить формат любого диалога, переведя его, например, в шуточную форму.

Переключите свое внимание на что-то совершенно противоположное. Займитесь планированием отпуска или дизайном будущего садового участка.

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