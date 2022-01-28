Сегодня начинаются 26-е лунные сутки, когда убывающая Луна находится в созвездии Стрельца. Это достаточно конфликтный период, время выяснения отношений и борьбы за главенствующее место под солнцем. Звезды советуют сегодня сохранять спокойствие и избегать споров.

Также астрологи выделяют несколько знаков зодиака, которым нужно закрыть неразрешенный и тревожащий вопрос, чтобы поскорее отдохнуть. Особенно это касается Овнов, Тельцов, Близнецов и Стрельцов.

Овен (21.03 - 20.04)

В последнее время вас тревожит какой-то вопрос, связанный с имуществом, заработком, переездом и благополучием вашей семьи. Попробуйте разобраться в себе и понять, как правильнее поступить на вашем месте. Возможно, ситуация разрешится уже к весне. Помощь может прийти неожиданно со стороны друга или коллеги. Будьте готовы ко всему.

Телец (21.04 - 21.05)

Новые проекты - это прекрасно, но пока что вам не следует браться за новую работу, не разрешив ряд серьезных вопросов, которые касаются жилья и дальнейших карьерных перспектив. Впрочем, волноваться тоже не стоит. В ваших интересах сделать так, чтобы даже самое сложное задание превратилось в увлекательный процесс или соревнование.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вы движетесь в правильном направлении! В целом, все рабочие вопросы удастся уладить, если с пониманием отнесетесь к просьбам или предложениям коллег. Проявите особое внимание к нуждам самых близких людей. Вечером пригласите к себе друга на ужин. Вам будет полезно переключить внимание с серьезных вопросов на личную жизнь и немного расслабиться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Будьте внимательны ко всему, что сейчас происходит в вашей стране и мире. Следите за теми процессами, которые могут коснуться непосредственно вас или вашу семью. Займитесь первоочередными вопросами и приложите максимум усилий, чтобы всё тщательно спланировать. Со временем вы поймёте, что изменения вам были необходимы. Всё сложится для вас наилучшим образом.

В остальном день будет благоприятный для занятия творчеством. Также именно сейчас в жизни каждого человека наступает время, когда необходимо сделать важный шаг, отстоять своё мнение, отпустить прошлое и ни в коем случае не жалеть о произошедшем. При этом нужно сильно постараться, чтобы не испортить отношения со своими друзьями и коллегами. Правильно расставив приоритеты и действуя без спешки, вы сможете рассчитывать на успех любого дела. Окружающие первыми заметят перемены в вашей жизни.

Ранее "Страна" публиковала гороскоп на неделю с 24 по 30 января, когда Водолеев ждут приятные хлопоты, а Козерогов - пик деловой активности.

Также мы писали три секрета для каждого знака зодиака, которые помогут каждому стать чуть более успешными в 2022 году.