В субботу, 29 января, у некоторых из знаков Зодиака могут произойти судьбоносные изменения в жизни. Кого это коснется?

Телец

У Тельцов изменения могут быть связаны со сменой места жительства, переездом, ремонтом, какими-то ближними или дальними поездками. Что-то будет меняться в движении и заставит вас самих двигаться. Это может быть стрессовый, но необходимый этап в жизни, который выведет вас на ступеньку выше.

Дева

Важные изменения для Дев будут связаны с другими людьми. Это может быть судьбоносная встреча, начало новых отношений или наоборот конец старых привязанностей, новая деятельность, которую вам предложат ваши знакомые. Сегодня для вас благоприятно больше общаться с людьми и находиться в местах, где завязываются знакомства.

Лев

У Львов назрели личностные изменения. Ситуации будут требовать от вас реагировать и поступать не так, как вы привыкли. Если вы долгое время бьетесь, а у вас что-то не получается или же в отношениях с людьми возникают одни и те же проблемы - пришло время меняться. И начать нужно с себя, а не с других людей или обстоятельств. Сегодня хороший день, чтобы начать действовать не по шаблону.

Водолей

У Водолеев хорошие перспективы роста и развития. Если вы уже начали предпринимать шаги этом направлении, значит вас ждет прорыв на этом поприще. Если же нет - сейчас хорошее время заложить фундамент для изменений. Это может быть учеба, что-то связанное с карьерными делами, повышением квалификации. Возможно, вы начнете систематически заниматься спортом или увлечетесь новым для себя занятием.

Рыбы

У Рыб могут проявить себя законы кармы и они увидят следствие своих действий, которые практиковали долгое время. Для одних это будет заслуженная награда за трудолюбие, другие неожиданно столкнутся с неприятностями, которые при более детальном рассмотрении оказывается были вполне прогнозируемыми. В любом случае важные события дня могут стать поводом задать себе вопрос, что я для этого сделал/сделала?