30 января - 28 лунный день. Энергия убывающей луны уже очень слаба, а это значит, что день будет спокойным, неторопливым и даже вялым. Благоприятный период для завершения текущих дел, подведения их итогов и тихого семейного отдыха.

У Раков будет достаточно спокойным и монотонным, они рискуют даже заскучать. Но все же Звезды не рекомендуют сегодня впускать в свое личное пространство посторонних людей и громкие события.

Насладитесь отдыхом и приятным времяпровождением в тихом семейном кругу. Напомните своей второй половинке о чувствах, сделайте комплимент, поухаживайте, окажите знак внимания. Все это поспособствует еще большему сближению, установлению между вами той самой невидимой, но при этом тесной неразрывной связи.

Львы, обратите внимание на проявление внимания со стороны противоположного пола. Это может быть как совершенно незнакомый вам человек, так и из вашего давнего окружения, которого вы раньше не рассматривали в качестве второй половины. А, может, зря. Звезды сегодня укажут вам верное направление.

Семейным Львам день сулит полное отсутствие противоречий и разногласий. Сегодня вы будете смотреть в одном направлении и наслаждаться идиллией. К вечеру ждите хороших новостей от коллег или руководства.

Весы, постройте ваш сегодняшний день в соответствии не только с вашими желаниями, а и учитывая интересы вашей второй половинки. Возможно, это будет что-то совершенно новое для вас обоих.

Не бойтесь экспериментировать - будь то прыжок с парашютом или совместно испеченный пирог на вашей кухне. Главное правило - вместе от начала и до конца. И еще - вам двоим должно быть комфортно и непринужденно. Это создаст в вашей паре атмосферу легкого флирта и игривого настроения, почти как в медовый месяц.

Стрельцы, ваши планы на сегодняшний день могут скорректировать неожиданные визиты родственников или друзей. Это в большей степени порадует вашу вторую половину, чем вас, но Звезды рекомендуют не подавать виду и гарантируют - вы проведете замечательный день в уютной доброжелательной семейной обстановке.

А для одиноких Стрельцов Космос сегодня приготовили необычное знакомство, которое может стать фундаментом увлекательного романтического приключения. Его развитие будет зависеть только от вас.

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