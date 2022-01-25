Новая делегация американских конгрессменов во главе с главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксом отправилась 25 января в Европу, чтобы посетить с визитами Брюссель и Киев.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Комитета.

"Конгрессмен Грегори Микс сегодня отбыл во главе делегации Конгресса в Брюссель (Бельгия), а также Киев (Украина)", - сообщается в заявлении.

В Брюсселе члены Конгресса США встретятся с представителями НАТО, Евросоюза, а также стран-членов этих организаций "для обсуждения ситуации в вопросе безопасности в Восточной Европе и наращивания российских войск вдоль границы Украины и Беларуси".

Кроме того, в Киеве американские законодатели проведут встречи с представителями украинских властей. Они обсудят "ситуацию в сфере безопасности, усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США".

В заявлении говорится, что в состав делегации американских конгрессменов входят представители обеих партий. Среди них - конгрессмены Дэвид Сициллине, Ами Бера, Колин Оллред, Крисси Хулахан, Том Малиновски, Сара Джейкобс, Марк Грин, Август Флюгер, Мики Шерил и Виктория Спарц.

Даты визитов и встреч делегации США не уточняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале зимы делегация американских военных приехала в Украину, проверила состояние противовоздушной обороны и изучила проблемы противоракетной обороны.

Также мы писали, что на встрече нормандских советников, которая состоится в среду, 26 января, Москва поднимет вопрос о линии фронта на Донбассе.