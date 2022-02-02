2 февраля пройдет под влиянием растущей луны в знаке Водолей. Энергетика этого дня достаточно благоприятна, особенно легко и непринужденно будет даваться умственная и творческая деятельность. Полученные новые знания и умения станут прочным фундаментом будущих достижений.

Астрологи выяснили, каким четырем Знакам сегодня звезды будут светить особенно ярко.

Телец, все, что вы на сегодня запланировали, сложится максимально благоприятно в том случае, если вы будете очень внимательно слушать ваш внутренний голос, а вот советы окружающих тщательно обдумывать, анализировать и просеивать, как сквозь сито, оставляя лишь самые ценные. Нужно четко понимать, насколько чужой опыт и навыки применимы в данной конкретной ситуации.

Звезды дают вам подсказку - пойдите по нестандартному пути. Возможно, именно там вы сможете поймать удачу за хвост.

Близнецы, ваша дисциплинированность и ответственность не только растопит ледяной настрой руководства, а и максимально приблизит вас к тому, к чему вы так долго и упорно идете.

Сегодня вашим союзником будет ваш собственный энтузиазм. Звезды уверяют, направление выбрано верно, но для достижения личных целей не пренебрегайте интересами окружающих.

Будьте максимально уверенны в себе, поверьте в свои силы, но не перестарайтесь, чтобы не выглядеть наглым и напористым.

Весы, ждите перемен. В ближайшее время они будут и точно к лучшему. На работе ли, или в личной жизни - выход на новый уровень очень близко!

От вас требуется не бояться активных действий из-за страха допустить ошибку. Синяки и шишки, как известно, — бесценный опыт. Возможно, придется пересмотреть свои взгляды и переоценить ценности. В любом случае форсировать события придется именно вам, а звезды сделают сегодня все возможное, чтобы указать вам тот самый единственный и правильный путь.

Рыбы, ваши лидерские качества, природный шарм и умение находить выход практически из любой ситуации сделают ваш сегодняшний день достаточно продуктивным.

Звезды рекомендуют быть максимально твердыми в своих намерениях и действиях, не менять ранее принятых решений. Ваша реакция сегодня должна быть молниеносной, аргументы — безапелляционными. А сложившиеся, независимо от вас, обстоятельства сыграют в вашу пользу Очень благоприятный день для отказа от вредных привычек.

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