Сегодня наступает 4-й лунный день в Рыбах, который принесет всем знакам зодиака некоторые стрессовые и напряженные события. Однако постарайтесь не принимать их близко к сердцу, ситуация не стоит вашего внимания и тем более потраченных нервов.

Особенно сложно в плане переключения внимания придется огненным знакам - Овнам, Львам и Стрельцам. Звезды советуют вам контролировать свои эмоции и научиться отключаться от потока информации, соцсетей и проблемных людей. Вы можете найти спокойствие на природе, в поездках, покупках или чтении книг.

Составили подробный гороскоп на 3 февраля для каждого знака зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнов ждет счастье в карьере и любви. Единственное, на что стоит обратить внимание - не позволяйте любимым или руководству сесть вам на голову, во всем с самого начала очерчивайте свои интересы, границы и недопустимые моменты с точки зрения ваших принципов.

Телец (21.04 - 21.05)

Вам повезет в учении и личной жизни. Это благоприятное время для развития любых отношений с прежде незнакомыми вам людьми. Впрочем, слишком восхищаться новыми кумирами не стоит. Лучше найдите время, чтобы позвонить близким людям, которые по вам действительно скучают. В целом, можете ждать приятных сюрпризов, а еще важно поверить в себя и то, что у вас обязательно все получится.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Не бойтесь изменений, которые наступают в вашей жизни. Все сложится наилучшим образом. Ничто не заставит вас свернуть с намеченного курса или отказаться от вашей мечты. Некоторым Близнецам заманчивое предложение может поступить уже со дня на день.

Рак (22.06 - 22.07)

Не нужно проявлять дополнительную инициативу в случаях, когда вы сомневаетесь в правильности принятого решения или своей квалификации. Вечер будет благоприятным для подведения промежуточных итогов, завершения некоторых дел и получения прибыли.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вы можете решить некоторые вопросы, которые касаются поиска или покупки/продажи объектов недвижимости. Стресс можете снять небольшим шопингом в торговом центре. Заодно там можно заказать себе чашечку ароматного кофе с десертом, чтобы отметить победы сегодняшнего дня и наметить дальнейшие перспективы!

Дева (24.08 - 23.09)

Хороший день, чтобы обсудить текущие рабочие моменты с руководством и решить для себя некоторые профессиональные вопросы. Также вас ждет успех в конференциях, интернет-встречах или вебинарах. Они позволят вам дополнить своё резюме рядом конкурентных преимуществ.

Весы (24.09 - 23.10)

В первой половине дня важно уделить внимание вопросам здоровья и бизнеса, навести порядок в документах, получить консультации у юристов, пройти собеседования и закрыть ряд других важных вопросов. Вечер звезды советуют посвятить косметическим процедурам, бассейну или спа, а еще массажу.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Прекрасный день, чтобы наконец-то обсудить перспективы с любимым человеком. Скажите всё, что вас волнует, и будете услышаны. Для вас период Луны в Рыбах открывает новые возможности и перспективы. Сейчас самое время обдумать все свои инвестиционные проекты.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день потребует организованности и последовательности. Этот период подойдет для укрепления отношений с близкими, решения семейных и жилищно-бытовых вопросов. Также день будет удачен в плане важных покупок для дома.

Козерог (22.12 - 20.01)

Хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает. Поэтому сегодня вы можете позволить себе устроить день расслабления - уделить время детям или отдыху в компании любимого человека. Также можете посвятить время творческой сфере, театру, поэзии или музыке. Сделайте этот вечер запоминающимся!

Водолей (21.01 - 20.02)

Не оглядывайтесь по сторонам. Действуйте исключительно по собственному плану и не отступайте от намеченных целей. Эмоционально это может быть тяжело, но вы всегда можете переключиться на спорт, кино или прогулки в парке.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня на первый план выйдут вопросы здоровья. Не игнорируйте свое самочувствие. При первых симптомах заболевания лучше взять несколько дней, чтобы отлежаться и прийти в форму, чем потом провести несколько недель на больничном.

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