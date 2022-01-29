Посольство Соединенных Штатов в Украине решило разъяснить своим гражданам, как покинуть нашу страну сухопутными путями. Соответствующее обращение дипломаты объяснили угрозой российского вторжения в страну, говорится на сайте ведомства.

"У граждан США, желающих выехать из Украины по суше, есть несколько вариантов. Однако из-за продолжающихся ограничений, связанных с COVID-19, граждане США должны быть готовы соблюдать требования к въезду в страну, которые могут отличаться от требований к въезду для путешественников, прибывающих самолетом", - говорится в сообщении.

Среди стран, в которые могут выехать граждане США – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова. Для пересечения границы от американцев могут потребовать доказательство вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. А для выезда в Варшаву американцам предварительно понадобится связаться со своим посольством в стране.

Вместе с тем американцев предупредили – въезд в Молдову не должен осуществляться через регион самопровозглашенного Приднестровья. В противном случае, утверждают в посольстве США, людям придется пройти дополнительные проверки со стороны местных "властей" Приднестровья.

Также американцы могут выехать из Украины в сторону Европейского союза. Для этого нужно будет ознакомиться с ограничениями, которые действуют в конкретном государстве-члене ЕС.

Напомним, посольство США призывает находящихся в Украине американских граждан "рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".