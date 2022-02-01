В этом году февраль не подготовил нам дополнительного дня, но вместо этого подарит целых три загадочных даты - 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.2022. И если первые две просто включают в себя ряд двоек и нули, то третья число-палиндром, которое с обеих сторон читается одинаково.

Абсолютно зеркальная дата! Таким дням всегда приписывают магические, даже паранормальные возможности. Подобных в текущем тысячелетии всего 60, а это одна из них и единственная в 2022 году.

Кроме этого, день выпадает на 22 лунные сутки и вторник - второй по счету день недели. За счет этого энергетика дня усиливается.

Как известно, в нумерологии не обладает никакой энергией, поэтому весь день пройдет под воздействием цифры 2. А такое количество двоек и вовсе способно сделать этот день по-настоящему волшебным!

22.02.2022 - день, которого мы все ждем, день, который может кардинально изменить нашу судьбу и исполнить самые заветные желания.

Число 2 является экстравертным, означает взаимодействие, объединение, союз. Это символ гармонии, баланса, любви. Именно поэтому дата вызывает небывалый ажиотаж среди молодоженов и они заваливают ЗАГСы заявлениями.

Значение этого числа еще и великодушие, корректность, тактичность, миролюбие. Поэтому день благоприятен для налаживания и восстановления прерванных отношений.

Энергия этого дня нереально сильная. Абсолютно все наши мысли, сказанные слова, поступки и эмоции вернутся словно отражение из зеркала. Поэтому не допускайте ни малейшего негатива, ссор и споров, уныния и злости. Дарите окружающим добро, оказывайте помощь нуждающимся. Порадуйте себя в этот день какой-либо приятной мелочью. Или не мелочью! Но обязательно порадуйте.

Все начинания в этот день будут успешны, знакомства приятны, а траты — целесообразны и удачны. Прислушивайтесь к себе особенно чутко, доверяйте интуиции, а вселенная подскажет, направит, оградит от ошибок.

Напишите на лист бумаги все ваши самые заветные и смелые желания в утвердительной форме — так, как будто все свершилось. Например: "я встретила свою судьбу", "мой доход увеличился", "я поступил в университет" и прочее. Сожгите лист, а пепел развейте по ветру.

Не сомневайтесь в написанном, визуализируйте, твердо верьте в то, что все исполнится. Космос непременно примет все в свой водоворот, подарит возможность, сложит обстоятельства так, чтобы вы смогли осуществить все задуманное!

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