Ближайшая неделя принесет немало хлопот, но и немало возможностей. У кого-то все будет достаточно стабильно, а кому-то придется "оседлать волну".

Читайте гороскоп с 31 января по 6 февраля для всех знаков Зодиака - общий прогноз, финансовый и для личных отношений.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам будут удаваться дела, связанные с творчеством, креативом, новыми идеями. Деятельность в сферах, связанных с этим, принесет вам радость и удовлетворение.

Успешным будет обучение, связанное с финансовой грамотностью, финансами, маркетингом, инвестициями. Но, если вы новичок, пока не спешите переходить к практике.

В личных отношениях на этой неделе многое будет зависеть от вас. Посмотрите, где вы можете делать шаги первыми, где - предложить что-то своему партнеру. Если вы заинтересованы в конкретном результате и видите что именно можете для этого сделать - действуйте. Все будет получаться.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцов ждут успехи, связанные с работой, карьерой, бизнесом. Вам удастся пойти в гору, благодаря своему упорству и здоровому отношению к трудностям.

Неделя подходит для того, чтобы задуматься о том, чтобы создать финансовую подушку безопасности, если ее еще нет. Начните понемногу откладывать.

В ближайшие дни Тельцы могут ощутить повышенный интерес со стороны противоположного пола. Окружающих будет привлекать ваша энергия и настрой.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецов ждет неделя полная хлопот и забот. Чтобы не потеряться, выкройте время для того, чтобы немного расслабиться и прийти в себя в уединении. Это могут быть прогулки, ванная при свечах или просто здоровый сон.

Будьте осторожней с крупными покупками, кредитами. Подумайте, прежде, чем давать в долг. Есть риск финансовых промахов.

Близкие люди порадуют вас на этой неделе и станут источником сил для того, чтобы перенести все стрессовые ситуации.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам придется преодолевать трудности. Ключевым при этом будет отсутствие спешки и взвешенность. Чем лучше вы предварительно обдумаете план действий, тем эффективнее и с меньшим количеством усилий решите проблему.

Неделя благоприятна для вкладов, инвестиций, накоплений - всего того, что поможет сберечь или приумножить ваши финансы.

На любовном фронте намечаются изменения. Свободные Раки могут найти пару, те, кто в отношениях, наоборот, будут проверять их на прочность.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы получат возможность в полной мере проявить свои таланты. Эта неделя принесет много таких возможностей. Не стесняйтесь демонстрировать свои достижения. Они получат отклик, а вы - такую приятную для себя похвалу.

В финансовом плане неделя довольно благоприятная. Кроме того, вы можете обнаружить "дыры", через которые раньше утекали ваши финансы, и залатать их.

У свободных Львов может намечаться ненавязчивый и легкий роман с кем-то, с кем вы раньше общались по делу или с тем, кто был просто в числе знакомых.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам на этой неделе многое будет даваться непросто. По крайней мере придется приложить больше усилий, чем обычно. Воспринимайте это как временный период.

Может прибавиться больше работы, проектов, но в финансовом плане это не принесет заметного заработка, так что лишний раз подумайте, брать ли на себя новые обязательства и чего вам это будет стоить.

Не исключены мелкие недопонимания с близкими, размолвки с любимыми людьми. Не рубите с плеча. Вы остынете и увидите, что это были мелочи.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов на этой неделе во всех сферах будет преобладать стабильность. Вы заложили хороший фундамент, так что все будет работать слаженно и для этого не нужно будет прикладывать супер усилия.

В финансовой сфере появится возможность увеличить доход. Возможно способом, который давно был на поверхности, но раньше вы проходили мимо такого шанса.

У семейных Весов укрепится союз. Возможно, пополнение в семье. Благоприятны будут семейные встречи и общение с родными.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам придется выбирать на что тратить свое время. Дел будет так много, а времени так мало, что этот выбор будет постоянно всплывать. Представьте, что ваше время на этой неделе - это определенная сумма денег. Если вы потратите ее на что-то одно, то не хватит на другое.

Финансовая ситуация могла бы быть и лучше, но в целом вы более-менее будете укладываться в свои потребности.

На этой неделе вам будет особенно важна поддержка любимых людей. Если вам ее не хватает - расскажите, как это важно для вас. Близкие пойдут на встречу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов на этой неделе ждут важные хлопоты и изменения, которые не дадут расслабиться даже на выходных. Они будут ступеньками на пути к давно намеченным целям, так что в целом это будут приятные заботы.

В финансовой сфере в последнее время у Стрельцов траты могли превосходить доходы, но на этой неделе ситуация начнет выравниваться. Ожидаются какие-то материальные поступления. Кроме того, есть шанс монетизировать какие-то ваши таланты и навыки, которые раньше вы рассматривали лишь, как хобби.

На любовном фронте у Стрельцов намечаются изменения. Они могут быть, как позитивными, так и не очень.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов неделя пройдет под девизом: "Меньше слов, больше дела". Только ваши действия будут приносить результат. Зато, если вы сосредоточитесь на делах и реальных шагах - сможете во многом продвинуться.

На этой неделе финансовый прогноз благоприятный. Вам могут вернуть долги или вы закроете свои. В прогнозе - приток финансов. Правда, он может быть немного меньше, чем вы ожидали.

Часть времени может уйти на решение внутрисемейных проблем, хлопоты с детьми или с близкими родственниками.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев на этой неделе может открыться второе дыхание. Вы найдете источник вдохновения, который поможет вам двигаться в тех делах, где вы чувствуете усталость или застой.

Финансовая ситуация - стабильная, без взлетов и падений. Возможно, кто-то из вашего близкого окружения обратится к вам за материальной поддержкой. Звезды советуют помогать крупными сумами только тем, в ком вы уверены.

В личной жизни может наблюдаться напряжение, но это скорее временное явление, вызванное вашей усталостью и частыми стрессами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам на этой неделе точно не будет скучно. Будут разные ситуации, в том числе стрессовые, но скучно точно не будет. Чтобы ни происходило - вы со всем справитесь благодаря своей способности в критические минуты, наоборот, мобилизовать силы и выдавать лучший результат.

Накопить на этой неделе, скорее всего не получится. Деньги будут приходить, но так же быстро уходить.

В личных отношениях без изменений, хотя небольшая "рябь" пробежит по "любовному морю".