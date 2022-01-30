В ночь на воскресенье, 30 января, в Одессе на перекрестке улиц Семена Палия и Марсельской произошла дорожно-транспортная авария, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита. В автомобиле были еще двое мужчин 29-и и 31-го года", - говорится в сообщении.

Старшего мужчину госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Двое других, которые находились в автомобиле, погибли от полученных травм.

На место происшествия приехала группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одессе произошла авария с участием пассажирского автобуса MAN и четырех автомобилей. Водитель автобуса погиб. Трагедия произошла в Малиновском районе. Водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo.

Также "Страна" писала, что масштабная смертельная авария произошла на въезде в Одессу.