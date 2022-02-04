В пятницу, 4 февраля, день благоприятен для совершенствования любого рода, занятий благотворительностью. Это также хороший период для того, чтобы ставить цели и достигать их, поскольку хватит сил и энергии для их осуществления.

Особенно удачно пятница сложится для четверых представителей знаков Зодиака.

Тельцы

У Тельцов сегодня будет получаться все, за что бы они ни взялись. Вам будет помогать в этом ваша интуиция и способность оказываться в нужное время в нужном месте. Есть шанс завершить многие начатые дела, которые раньше по каким-то причинам не сдвигались с места. Или случайно встретить нужных людей. В этом случае вам поможет умение быстро ориентироваться в ситуации и предлагать другим то, в чем они заинтересованы.

Тельцам улыбнется удача. Фото: GoodFon

Близнецы

У Близнецов сегодня удачный день с точки зрения приумножения финансов, получения подарков. Вам могут вернуть долг или намечаются какие-то денежные поступления. Сегодня можно инвестировать, вкладывать деньги. Полезно прописать свои финансовые цели или сделать текущий аудит доходов и расходов. А вот для того, чтобы брать кредит или давать в долг - сегодня не лучшее время.

Близнецы могут получить прибыль сегодня. Фото: GoodFon

Весы

У Весов открываются очень хорошие перспективы в карьере. Удача ждет вас в рабочей сфере или делах бизнеса. То, во что вы долго вкладывали свое время и силы, наконец, начнет приносить результат в виде финансовой награды и деловой репутации. Так что сегодняшняя удача - это "урожай" ваших предыдущих усилий.

Весы могут пойти вверх по карьерной лестнице. Фото: GoodFon

Водолей

У Водолеев день будет особенно удачным в сфере романтических, личных отношений, связи с людьми. Смело планируйте свидания и встречи на сегодня. Вам будет легко договариваться с другими и производить на них впечатление. День подходит для собеседований, переговоров, заключения сделок, проведения презентаций. Там вы будете на высоте.

Водолеям пятница принесет хорошие события. Фото: Goodfon